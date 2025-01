Milano: al via il 15 gennaio i lavori sui binari in Piazza Oberdan

Dal 15 gennaio al 14 aprile Piazza Oberdan sarà interessata da lavori di rifacimento dei binari tranviari. Modifiche al servizio di tram 9 e 19 per tutta la durata dell’intervento.

Manutenzione essenziale – I lavori, che interesseranno il tratto tra via Vittorio Veneto e viale Piave, rientrano nel piano annuale del Comune di Milano per garantire maggiore sicurezza e frequenza del trasporto pubblico. L’assessora alla Mobilità Arianna Censi ha dichiarato: “Comprendo i disagi per i cittadini, ma la manutenzione straordinaria è essenziale per mantenere costante l’efficienza delle linee di trasporto pubblico”.

Investimenti annuali – Ogni anno l’amministrazione comunale destina circa 12 milioni di euro alla manutenzione dei binari. Negli ultimi anni, interventi simili hanno riguardato diverse aree della città, tra cui via Montegani, piazza XXIV Maggio e via Orefici.

Impatto limitato – Non sono previste deviazioni alla viabilità stradale, poiché i lavori interessano esclusivamente la sede tranviaria. Tuttavia, le linee 9 e 19 subiranno modifiche. La linea 9 sarà sostituita da bus B9 in alcuni tratti, mentre la linea 19 sarà divisa in due tratte separate per tutta la durata dell’intervento.

Tutela del verde – I lavori, programmati in inverno, garantiranno la compatibilità con lo stato vegetativo delle piante, preservando in particolare il platano monumentale di Piazza Oberdan. “Questi interventi – ha aggiunto l’assessora Censi – permetteranno anche di allontanare i binari dal platano, preservandone la crescita”.

Calendario delle modifiche – Dal 15 gennaio al 19 febbraio, il tram 9 sarà sostituito da bus tra Centrale e Tricolore. Dal 20 febbraio al 14 aprile, la sostituzione interesserà il tratto tra Repubblica e Cinque Giornate. Il tram 19 sarà interrotto tra piazza Virgilio e via Nino Bixio, con servizio separato in due tratte.

