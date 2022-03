Mihajlovic annuncia: "La malattia è tornata, devo fermarmi". La Samp: "Forza Sinisa"

Sinisa Mihajlovic annuncia, in conferenza stampa, che non potrà seguire il Bologna in questo finale di campionato. Il motivo è di salute: la malattia è tornata e il tecnico dovrà effettuare un ciclo di cure.

«Mi dovrò assentare, spero che i tempi siano brevi ma dovrò saltare alcune partite. La malattia è tornata, devo fermarmi per un altro ciclo di cure. Sono pronto a darle un’altra lezione. La malattia è coraggiosa nel tornare ad affrontarmi. Devo essere ricoverato di nuovo, stavolta devo giocare d’anticipo: salterò alcune partite, spero di tornare presto».