Mezza Maratona di Genova, tremila runners nei luoghi simbolo della città

di Marco Innocenti

Da piazza De Ferrari a via XX Settembre, da Corso Italia a Boccadasse, dalla Sopraelevata alla Lanterna

Sono stati 1700 quelli iscritti alla Mezza Maratona, altri 1300 alla Corri Genova. Sono i runners che oggi, dalle 9 del mattino, hanno invaso le vie della città, soprattutto fra il centro e il ponente. Alle 9, come detto, la partenza dal Porto Antico, da Caricamento, poi la sfilata (per qualcuno un po' ansimante per la verità) attraverso i luoghi più significativi e iconici di Genova.

Prima la stazione Principe, poi via Balbi, via Garibaldi e Piazza De Ferrari, Via XX Settembre per poi scendere verso Corso Italia fino a Boccadasse. A quel punto, i runners hanno risalito Corso Italia, piazza Rossetti e la Sopraelevata, fino alla Lanterna, per far ritorno infine al Porto Antico e tagliare il traguardo. Ventuno chilometri (21,097 per l'esattezza!) per la Mezza Maratona, un po' meno (circa 13) per la Corri Genova.

Le iscrizioni erano andate sold out in brevissimo tempo, con atleti provenienti da ogni parte del mondo. Sono infatti ben 36 i paesi rappresentati, fra questi anche Russia e Ucraina, oltre ovviamente a tanti italiani in arrivo da ogni regione della penisola e naturalmente tantissimi genovesi.

Non si sono raggiunti i picchi di partecipazione pre covid, quando si arrivava a portare sotto la Lanterna addirittura diecimila appassionati ma è di certo un primo segnale di normalità. Un altro segnale, quello che ha invece voluto dare l'organizzazione: i nastrini delle medaglie di partecipazione che sono state consegnate a tutti coloro che hanno completato il percorso, erano gialli e azzurri, come i colori della bandiera ucraina.