Meteo Liguria, weekend double face: oggi così così, domani splendido sole

La Liguria vive un fine settimana all'insegna del cambiamento meteorologico. Oggi, sabato 14 dicembre, la nuvolosità caratterizza la mattinata con possibili deboli precipitazioni sul Levante, mentre domani il cielo tornerà sereno su tutta la regione. Temperature in lieve ripresa e venti in attenuazione completano il quadro.

Previsioni per oggi – La giornata di sabato è contraddistinta da una progressiva attenuazione delle nubi sul Ponente durante la mattinata, mentre sul Levante gli addensamenti permangono più consistenti, con possibili deboli piogge sparse. Nelle ore centrali non si escludono temporanei addensamenti anche nelle altre zone, accompagnati da precipitazioni locali. In serata si prevedono schiarite via via più ampie su tutta la regione.

Temperature e venti – Le temperature minime registrano una diminuzione, particolarmente marcata sul Ponente, mentre le massime sono complessivamente in lieve ripresa. I venti settentrionali risultano moderati, localmente forti sul Centro-Ponente fino a metà mattinata, seguiti da un'attenuazione che li porterà a deboli o moderati. Sul Levante prevalgono correnti da Nord-Est, deboli o al massimo moderate, con fasi di variabilità nelle ore centrali della giornata.

Condizioni del mare – Il mare risulta mosso a Ponente e poco mosso sul resto della regione. Tali condizioni marine accompagnano la transizione verso un miglioramento complessivo del tempo previsto per domenica.

Le previsioni per domani – Domenica 15 dicembre segna un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche. Su tutta la regione si assisterà al ritorno di un cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature minime stabili o in ulteriore lieve calo e massime in aumento.

Venti e mare – I venti, di provenienza settentrionale, saranno deboli o moderati per l’intera giornata. Il mare, invece, resterà mosso, offrendo uno scenario tipico delle giornate invernali liguri.

Consigli per il fine settimana – Questo weekend si presenta ideale per attività all’aperto domenica, grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli. Gli appassionati di passeggiate lungo la costa potranno godere di un clima sereno, pur tenendo presente che le temperature rimangono invernali e che oggi, specialmente al mattino, sono possibili brevi piogge.