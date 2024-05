Messina: nasce la Green Line di Atm. Parchi, ville e luoghi culturali uniti in un unico percorso

Si chiama Green line e tocca i principali punti naturalistici e di interesse della città di Messina: da Villa Dante al Parco Aldo Moro, appena rigenerati e restituiti alla città; dalla Pineta di Montepiselli a Villa Sabin; ma anche Orto Botanico, belvedere di Cristo Re e Museo Regionale.

La nuova linea Atm, presentata stamani in occasione dell’inaugurazione del Parco Aldo Moro, collega tra loro in modo sostenibile tutti i polmoni verdi e le aree di interesse paesaggistico e culturale della Città. Il nome della nuova linea è fortemente simbolico: green come le aree verdi cittadine e come gli autobus ad essa destinati da Atm SpA, tutti rigorosamente a emissione zero.

“Il nuovo servizio, che sarà ufficialmente avviato sabato 25 maggio – spiega il sindaco Federico Basile – nasce con l’idea di potenziare il sistema di mobilità sostenibile, in cui il trasporto pubblico locale ha un ruolo fondamentale, e al contempo mettere in connessione tra loro i parchi e le ville della nostra città, così come i siti culturali e panoramici. Sono convinto che la Green Line possa essere un’opportunità per tanti: per le famiglie che vogliono trascorrere il proprio tempo libero nei parchi della città; per i sempre più numerosi turisti che soggiornano a Messina per le loro vacanze; per gli universitari che vogliono studiare immersi nella natura, come avviene in tante città d’Europa; per i croceristi in cerca di mete alternative durante la loro breve permanenza in riva allo Stretto”. “In un sistema di mobilità sostenibile, efficiente ed europeo – afferma il vicesindaco Salvatore Mondello – i cittadini devono avere la possibilità di recarsi con i mezzi pubblici anche nei luoghi destinati al relax. Ed è esattamente quello che oggi si sta concretizzando con la Green Line. Voglio fare un plauso ad Atm SpA, con la quale c’è una convergenza di intenti che sta dando risultati eccezionali. Se fino a qualche anno fa avessimo parlato del trasporto pubblico locale come alternativa all’auto privata anche nel tempo libero, ci avrebbero dati per matti. Oggi la situazione è completamente diversa, grazie alla sinergia tra Comune e Azienda Trasporti, che dal 2018 hanno creduto in un nuovo modello di mobilità “.

“Green line – aggiunge il presidente di Atm Spa, Giuseppe Campagna – rispecchia pienamente la mission aziendale, sempre più proiettata verso una mobilità sostenibile. In questi anni, l’Azienda Trasporti di Messina ha sposato il tema della sostenibilità e investito risorse importanti. Entro il 2026, la flotta aziendale sarà composta in larghissima parte da bus elettrici, acquistati con i fondi del PNRR, e questo comporterà enormi benefici per l’ambiente e per la salute dei cittadini. La Green Line potenzia ulteriormente il servizio di trasporto pubblico locale e offre la possibilità alle singole persone e ai nuclei familiari di lasciare la propria auto a casa o nei parcheggi di interscambio e recarsi con il bus nelle ville e nei parchi comunali, quasi come fosse una gita all’interno della propria città. Destinare una linea per visitare parchi, ville e luoghi di interesse è un ulteriore step in avanti compiuto da Atm spa, che continua a crescere, allargando sempre di più le maglie dell’utenza cittadina”.

La nuova linea sarà attiva in via sperimentale il sabato e la domenica, ma l’obiettivo dell’Azienda Trasporti di Messina è quello di estendere il servizio della Green Line anche agli altri giorni della settimana. Attualmente Atm ha previsto tre corse durante la mattinata e tre nel pomeriggio: la prima corsa in direzione nord è programmata alle ore 7.30 con partenza dal Terminal Villa Dante, mentre

quella in direzione opposta è prevista alle 8.35 dal Terminal Museo. Nella fascia pomeridiana, la prima corsa dal Terminal Villa Dante parte alle 14.00, mentre quella dal Terminal Museo è prevista alle 15.05.

IL PERCORSO

DIREZIONE NORD: Terminal Villa Dante, via Catania, viale Europa, via Cesare Battisti, via Tommaso Cannizzaro/ Gravitelli, via Gelone/Pineta di Montepiselli, viale Principe Umberto/Orto Botanico, viale Principe Umberto/Clinica San Camillo, viale Principe Umberto/Sacrario Cristo Re, viale Regina Margherita/ Villa Salus, viale Regina Margherita/Istituto Ignatianum, viale Regina Elena/ Clinica Cappellani, Terminale Museo

DIREZIONE SUD: Terminal Museo, viale Regina Elena/ Clinica Cappellani, viale Regina Margherita/Istituto Ignatianum, viale Regina Margherita/ Villa Salus, viale Principe Umberto/Sacrario Cristo Re, viale Principe Umberto/Clinica San Camillo, viale Principe Umberto/ Orto Botanico, via Gelone/Pineta di Montepiselli, via Tommaso Cannizzaro/ Gravitelli, viale Italia/C.O.T., viale Europa/Ospedale Piemonte, via Catania, Terminal Villa Dante.