Maritime Group Limited è stato acquisito dal fornitore di logistica e supply chain MEDLOG

Il principale operatore logistico, Maritime Group Limited (Maritime), è stato acquisito dal fornitore di logistica e supply chain globale con sede in Svizzera, MEDLOG SA (MEDLOG).

La vendita è stata completata il 02/09/2024. L’accordo segna una pietra miliare significativa sia per Maritime che per i suoi piani di sviluppo.

Lo riferisce una nota di Maritime Transport.

Negli ultimi 23 anni, da piccoli inizi, attraverso un approccio altamente flessibile e innovativo, Maritime è diventato uno dei principali fornitori di logistica del paese con 3.000 dipendenti e una rete all’avanguardia di 41 siti in tutto il Regno Unito. Oggi, fornisce una copertura completa della supply chain attraverso una gamma di servizi di logistica integrata per il trasporto merci su strada e su rotaia, tra cui: trasporto e stoccaggio di container, distribuzione nazionale, gestione del trasporto merci e vendita di camion.

John Williams, Presidente esecutivo di Maritime Group ha commentato: “Siamo davvero lieti di aver assicurato il futuro a lungo termine dell’azienda come parte di un’organizzazione logistica globale indipendente in grado di fornire l’investimento continuo per aiutarci con i nostri entusiasmanti piani per sviluppare la Società per tutti i nostri stakeholder. In MEDLOG, condividiamo un patrimonio, una cultura, dei valori e una comprensione comuni e non vediamo l’ora di ricevere il loro supporto per realizzare il pieno potenziale di Maritime e il nostro impegno nei confronti dei nostri stimati dipendenti, clienti e fornitori”. “Continueremo a sviluppare soluzioni pratiche, guidate dalla tecnologia e dall’infrastruttura per la supply chain e a stabilire un livello elevato per le prestazioni del servizio nel Regno Unito con nuovi camion elettrici a batteria ordinati e i nostri terminal ferroviari che operano su base di libero accesso per clienti esistenti e nuovi”, ha concluso.

L’attuale team dirigenziale di Maritime, guidato da John Williams, rimarrà in azienda e continuerà a gestire la società senza interruzioni, con il nuovo supporto di investimento di MEDLOG, sotto il marchio “Maritime”.

Il presidente di MEDLOG, Giuseppe Prudente, ha spiegato perché questo investimento annuncia un’importante pietra miliare: “Siamo lieti di espandere la nostra presenza logistica nel Regno Unito. MEDLOG è specializzata nel trasporto intermodale e fornisce soluzioni in oltre 80 paesi. La ricchezza di conoscenze nel settore marittimo, unita all’investimento e all’esperienza di MEDLOG, alimenterà l’innovazione continua nell’infrastruttura logistica del Regno Unito per il futuro, in un modo che è allineato con i nostri valori e il rispetto che nutriamo per l’ambiente”.