Maltempo in Liguria, allerta gialla prorogata fino alle 19: attesi nuovi temporali anche sulla costa

La Protezione Civile della Liguria ha esteso l'allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale fino alle 19 a causa del persistere di condizioni atmosferiche favorevoli allo sviluppo di nuovi fenomeni intensi.

Dopo i forti temporali che hanno interessato la regione durante la notte, accompagnati da piogge abbondanti, fulmini, raffiche di vento e locali grandinate, la mattinata ha concesso una breve pausa. Nel corso delle ore centrali della giornata, però, il riscaldamento dell'aria favorirà la formazione di nuovi temporali sulle aree interne e montuose, con la possibilità che, soprattutto nel settore centro-occidentale, le celle temporalesche raggiungano anche la fascia costiera.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con precipitazioni di forte intensità, colpi di vento e grandine di piccole dimensioni. Tra le località che hanno registrato i maggiori accumuli di pioggia nella notte figurano Casale di Pignone, Cembrano (Maissana), Sciarborasca e Lerca nel comune di Cogoleto, Bargone (Casarza), Viganego (Bargagli) e il quartiere genovese di Fiumara.

Dalla serata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, anche se sul Levante ligure il mare resterà molto mosso a causa della mareggiata di libeccio. La Sala Operativa Regionale rimarrà attiva per tutta la durata dell'allerta per monitorare l'evoluzione della situazione.

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