Maltempo, La Spezia: frana sul passo della Cisa tra Liguria e Toscana

Una frana è caduta sulla strada statale della Cisa tra Liguria e Toscana in località Bettola, tra i territori comunali di Santo Stefano Magra e Aulla, dove si viaggia a senso unico alternato. A seguito dell'ondata di maltempo che ha portato l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure ad emanare l'allerta meteo gialla da ieri sera è interrotta la viabilità lungo la strada provinciale 37 Pontremoli-Zeri-Sesta Godano, nel comune lunigianese di Zeri, che mette in comunicazione la Lunigiana con l'Alta Val di Vara.

Lunedì sera era stata chiusa per accertamenti anche la provinciale 13 a Montedivalli, nel comune di Podenzana, sempre a cavallo tra Lunigiana e Val di Vara. Segnalati detriti sulle strade collinari della città della Spezia, in particolar modo quelle che portano a Campiglia e Pitelli. Oltre alla pioggia, anche il forte vento crea disagi sulla costa. Segnalati altri smottamenti nei comuni della Spezia (località Campiglia), Carasco (S. Pietro di Sturla), Genova Mele e Santo Stefano di Magra (via Cisa Nord). Ancora chiusa la statale del Turchino nei pressi di Gnocchetto, Anas fa sapere che la riapertura, a senso unico alternato, è prevista per domani. L'allerta gialla per pioggia continua fino alle 14 di oggi nei bacini piccoli e fino alle 18 nei bacini grandi e medi del Levante ligure. Diramata un'allerta gialla per rischio valanghe nel settore delle Alpi Liguri nell'imperiese.