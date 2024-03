Maltempo, La Spezia: frana, chiusa la SP 25 a Sesta Godano in frazione Orneto

Ancora problemi, dopo il maltempo di questi giorni, sulla rete stradale spezzina dopo che in queste ultime ore, proprio a seguito delle pessime condizioni meteo, ha ricevuto un eccessivo stress idrologico. Nelle ultime ore si sono segnalate nuove problematiche dovute ad alcuni movimento franosi ed uno di questi ha richiesto la chiusura di una strada.



La situazione in corso ha richiesto, infatti, la chiusura della circolazione stradale lungo la Strade Provinciali Sp 25 in località Orneto, nel comune di Sesta Godano. A creare una condizione di pericolo che ha reso necessario imporre il divieto di circolazione, è un vasto movimento franoso di scarpata che solo in parte è arrivato al tracciato stradale.



Sin dal primo mattino i tecnici dell’Ente hanno attivato tutte le procedure necessarie per dare il via ad un’operazione di messa in sicurezza del sito, ma la rimozione del materiale franato richiederà un intervento più lungo. Gli uffici tecnici dell'Ente sono in costante contatto con il Comune di Sesta Godano per garantire il coordinamento degli interventi.



“La situazione lungo le nostre strade provinciali presenta alcune criticità evidenti che le condizioni meteo accentuano - spiega il Presidente Pierluigi Peracchini - in questi giorni abbiamo attivato tutte le risorse possibili per dare risposte al territorio. Anche in queste ore il nostro personale, in coordinamento con i Comuni, è in servizio e nel caso di Sesta Godano si sta già programmando un piano di risoluzione. Alla fragilità di un territorio che conosciamo da tempo, specialmente lungo gli oltre 550 chilometri di strade di nostra competenza, si somma la situazione in cui sono state lasciate le Province dopo la riforma del 2014, enti che non hanno risorse proprie, in fondi e personale, per portare avanti un necessario piano di manutenzione. Devo ringraziare i nostri tecnici che, anche a fronte di queste difficoltà, ogni giorno operano sul territorio per la risoluzione di queste emergenze”.



Contemporaneamente a queste le attività più complesse gli interventi del personale tecnico della Provincia hanno riguardato la messa in sicurezza delle strade segnate dalla caduta di sassi e terriccio, oltre al necessario taglio di rami e alberi caduti, a questo si aggiunge la sistemazione di cunette e la messa in sicurezza di situazioni minori in cui si sono presentate buche o lesioni considerevoli dell’asfalto. Negli ultimi giorni si contano oltre trenta gli interventi, specialmente nelle strade dell’entroterra. Il personale ha poi mantenuto costante attività di controllo e di presidio, vigilando direttamente sulla condizione dei ponti e di alcune aree già segnate da frane e smottamenti. Nelle prossime ore il presidio e le attività di vigilanza da parte del personale tecnico della Provincia della Spezia proseguiranno sino alla normalizzazione della situazione generale.

