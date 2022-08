Maltempo in Liguria, due voli dirottati in mattinata dall'aeroporto di Genova

Non solo il volo Ita Airways per Roma partito e rientrato dopo pochi istanti per problemi tecnici (come testimoniato dal video inviatoci da un telespettatore), il maltempo ha causato il dirottamento di due voli dall'aeroporto di Genova verso altri scali. Si tratta del Volotea diretto dal capoluogo ligure verso Olbia che, su decisione dell'equipaggio, ha fatto scalo su Pisa: nelle prossime ore il velivolo tornerà al Cristoforo Colombo con tutti i passeggeri e ripartirà per la Sardegna. Anche il volo Ryanair per Vienna ha modificato il proprio programma, con un atterraggio a Torino: una decisione, anche in questo caso, presa dall'equipaggio per le avverse condizioni meteo.

Nella tarda mattinata, invece, nessun problema per il Vueling che da Londra è arrivato a Genova atterrando regolarmente sulla pista dello scalo del capoluogo ligure.

L'aeroporto, comunque, è rimasto sempre aperto con la società di gestione aeroportuale che sta continuando ad assistere tutti i passeggeri condividendo le informazioni fornite dalle compagnie di volo.