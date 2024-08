Maltempo in Liguria: allagamenti senza criticità al centro e nel Levante

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Allagamenti dovuti alla forte pioggia durante la notte scorsa in Liguria dove vige l'allerta arancione, il livello piu' alto per i temporali. La perturbazione ha interessato prima il Centro-Ponente per poi colpire Genova e la Riviera di Levante. In mattinata sono previsti altri fenomeni, concentrati soprattutto sul Tigullio e Spezzino. A Savona sono stati registrati 75,8 millimetri dall'inizio dell'allerta. Secondo i dati Arpal, la massima cumulata oraria si è verificata in Val Fontanabuona, con 44,2 millimetri, e Genova Bolzaneto con 51,2 millimetri. Sotto controllo i torrenti, mentre si sono verificati allagamenti a Genova.

Nottata di lavoro per i vigili del fuoco senza gravi criticità. A Savona i vigili del fuoco hanno aiutato una persona chiusa in un'auto in una strada allagata con mezzo metro d'acqua.