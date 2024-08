Maersk continua con il piano di rinnovamento della flotta

In continuità con il programma di rinnovo della flotta avviato nel 2021, A.P. Moller – Maersk (Maersk) sta firmando nuovi ordini di costruzione e contratti di noleggio a tempo per navi a doppio combustibile, in linea con il ritmo di rinnovo pianificato di circa 160.000 TEU all’anno.

“Il nostro programma di rinnovo della flotta è fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo nel nostro business oceanico ed è un pilastro della decarbonizzazione delle nostre operazioni. Poiché i portafogli ordini dei cantieri si sono riempiti rapidamente e i tempi di consegna delle navi sono aumentati in modo significativo, abbiamo deciso di effettuare ordini e contratti di noleggio di navi a doppio combustibile da 800.000 TEU (equivalenti a venti piedi), il che garantisce un flusso costante della capacità necessaria per la nostra rete per gli anni 2026-2030, creando al contempo un kit di strumenti competitivo”, ha dichiarato Rabab Boulos, Chief Operating Officer presso Maersk.

La capacità ordinata sarà un mix di proprietà e noleggio, assicurando che Maersk mantenga una forte flessibilità finanziaria e operativa continuando a possedere una parte significativa del suo tonnellaggio strategico. Le navi sono disponibili in diverse dimensioni, offrendo una grande opzionalità di rete. In linea con l’impegno di Maersk per la decarbonizzazione, tutte le navi saranno a doppio combustibile con l’intento di farle funzionare con carburante a basse emissioni. Per garantire la competitività a lungo termine della flotta e la sua capacità di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, Maersk ha scelto un mix di sistemi di propulsione a doppio combustibile a metanolo e gas liquefatto. Mentre il metanolo verde è destinato a diventare il percorso più competitivo e scalabile verso la decarbonizzazione nel breve termine, Maersk prevede anche un futuro multicombustibile per il settore che include il biometano liquefatto. Una volta consegnate le navi, circa il 25% della flotta Maersk sarà equipaggiata con motori a doppio combustibile.

“Questi ordini non aumenteranno la capacità complessiva e nel tempo ogni nave in arrivo sostituirà una nave rottamata che ha raggiunto la fine del ciclo di vita, assicurandoci di mantenere le dimensioni della nostra flotta a circa 4,3 milioni di TEU. Diversificando la nostra flotta e le opzioni di carburante, acquisiamo la flessibilità, la conoscenza e l’esperienza per soddisfare un futuro con più percorsi di carburante. Ringraziamo i nostri partner per aver collaborato con noi per far progredire ulteriormente il settore verso l’abilitazione di un futuro con trasporto oceanico decarbonizzato”, ha aggiunto Ahmed Hassan, Responsabile della strategia patrimoniale e delle partnership strategiche presso Maersk.

Ulteriori informazioni sugli ordini e sui contratti delle navi

Gli ordini raggiungeranno un totale di 50-60, combinando sia le navi dual-fuel di proprietà che quelle noleggiate, per un totale di 800.000 TEU.

Circa 300.000 TEU saranno di capacità di proprietà, mentre i restanti 500.000 TEU sono pianificati tramite accordi di noleggio a tempo.

L’esatta suddivisione delle tecnologie di propulsione sarà determinata considerando il futuro quadro normativo e la fornitura di carburanti verdi.

Maersk ha avviato il lavoro di garanzia di accordi di prelievo per il biometano liquefatto (bio-LNG) per garantire che le nuove navi a gas dual-fuel forniscano riduzioni delle emissioni di gas serra in questo decennio.

Maersk ha precedentemente annunciato gli ordini di 25 navi dual-fuel metanolo di proprietà; 5 in servizio e 20 in ordine, che forniscono circa 350.000 TEU di capacità dual-fuel.