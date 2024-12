Maersk apre il suo primo magazzino in Francia: nuova era per la logistica e-commerce

Il nuovo magazzino di 75.000 metri quadrati di Maersk, situato strategicamente nel GLP Park Denain, è ufficialmente operativo. Questo primo impianto francese del colosso della logistica segna un punto di svolta nella gestione degli ordini per un’importante azienda globale di e-commerce, come riporta Ferpress.

Posizione strategica – Situato nel cuore dell’Hauts-de-France, vicino a Lille, il magazzino gode di collegamenti stradali e ferroviari ideali, con accesso rapido a Bruxelles e Parigi. Michele Cohonner, Responsabile regionale di Maersk Contract Logistics in Europa, ha dichiarato: “Questa struttura porta le nostre capacità logistiche in Francia a un livello completamente nuovo, sviluppando soluzioni innovative per i nostri clienti.”

Caratteristiche tecniche – Il magazzino vanta 85 porte, un’altezza di 11,40 metri, un carico al suolo di 5 t/m² e un’area per camion di 35 metri. Inoltre, il sistema automatizzato di attracco Autodocks e la certificazione BREEAM Very Good lo rendono all’avanguardia in termini di sostenibilità e funzionalità.

Copertura europea – Con Denain, Maersk espande i propri servizi di logistica e magazzinaggio in 15 Paesi europei, aggiungendo un tassello alla rete globale di distribuzione. La struttura segue l’apertura di un altro magazzino a Fredericia, in Danimarca, avvenuta nell’estate del 2024.

Commenti da GLP – Philippe Graziani, Country Director di GLP France, ha sottolineato: “Accogliere Maersk a Denain è un grande onore. Questo progetto rafforza il nostro impegno per l’Hauts-de-France, un’area chiave per la logistica.”

Il nuovo impianto non solo ottimizza la gestione degli ordini per il cliente di e-commerce, ma consolida la posizione della Francia come hub logistico di rilievo in Europa.