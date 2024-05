LR supporta l’adeguamento di due traghetti Stena Line al metanolo

Basandosi sul successo della Stena Germanica nel 2015, Lloyd’s Register (LR) e Stena Lines lavoreranno insieme su un progetto per aggiornare due navi veloci roll-on/roll-off (RoRo) con propulsione a metanolo.

La conversione vedrà i traghetti Ro-Ro Stena Superfast VII e Stena Superfast VIII, che operano sulla rotta dalla Scozia all’Irlanda del Nord tra Cairnryan e Belfast, convertiti alla propulsione a doppia alimentazione a metanolo con le navi che trasferiscono la classe alla LR.

Nell’ambito del progetto, il processo di retrofit convertirà due dei quattro motori principali di ciascuna nave affinché funzionino a metanolo insieme a MGO (Marine Gas Oil). Anche i sistemi di rifornimento, stoccaggio, rifornimento di carburante e di supporto della nave saranno adattati per il metanolo.

Lo Stena Germanica di classe LR è l’unico recipiente per metanolo retrofittato in servizio e fornirà una preziosa esperienza per il progetto di conversione dello Stena Superfast VII e dello Stena Superfast VIII.

Paul Herbert, Principal Technology Specialist, Lloyd’s Register, ha dichiarato: “Il progetto di ammodernamento degli Stena Superfast VII e VIII con propulsione a doppia alimentazione a metanolo sottolinea l’impegno condiviso di Stena Line Ferries e LR per la sostenibilità e l’importanza di abbracciare carburanti alternativi per un futuro più sostenibile. Sfruttando la nostra competenza ed esperienza acquisita con la riuscita conversione della Stena Germanica nel 2015, siamo pronti a fornire un’altra soluzione innovativa che aprirà la strada a operazioni di traghetto più ecologiche ed efficienti”.

Ian Hampton, COO Fleet & Government Affairs, Stena Line Ferries ha dichiarato: “Mentre continuiamo ad attuare la nostra strategia per decarbonizzare le nostre attività, continuiamo a vedere il metanolo come un valido combustibile alternativo che ci aiuterà a raggiungere questa ambizione. Lloyds Register, con la sua conoscenza ed esperienza nel sostenere il progetto di conversione di Stena Germanica nove anni fa, sarà una volta saremo nuovamente in grado di fornire il supporto necessario con questi ammodernamenti del nostro tonnellaggio esistente. Nel processo, li renderà più sostenibili riducendo le emissioni di CO2 e incoraggiando la tecnologia e lo sviluppo necessari nel nostro viaggio in corso verso una navigazione senza combustibili fossili”.

Il recente rapporto Fuel for think: Metanolo for Passenger Ships di LR mostra che il metanolo è una sostanza tecnicamente sempre più fattibile per gli armatori, tuttavia è necessario dare priorità alle infrastrutture e agli investimenti per un’adozione diffusa. LR ha inoltre sviluppato la propria esperienza con progetti come la partnership con Green Marine, società di consulenza danese sul metanolo come carburante marino, concentrandosi sulla formazione dei marittimi per la movimentazione del metanolo e l’approvazione di principio per la nave portarinfuse da 81.000 DWT alimentata a metanolo.