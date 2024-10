Lombardia: Rfi, Trenord e Ferrovienord convocati per migliorare il trasporto ferroviario

Con l’obiettivo di migliorare il servizio ferroviario e ridurre i disservizi, Regione Lombardia ha convocato ieri Rfi, Trenord e Ferrovienord a Palazzo Lombardia. L’incontro, voluto dal governatore Attilio Fontana, mira a introdurre interventi strutturali per potenziare il trasporto e offrire soluzioni concrete ai pendolari lombardi, come riportato da Ferpress.

Tra le proposte avanzate, una revisione delle linee per decongestionare la rete. Particolare attenzione sarà rivolta ai nodi di Milano Bovisa, Milano Garibaldi e Milano Centrale, con soluzioni già in fase di attuazione entro dicembre per migliorare la fluidità del traffico ferroviario.

Rfi ha investito 5,1 miliardi di euro dal 2019 al 2024 in Lombardia per potenziare sicurezza e manutenzione della rete, inclusi lavori come il quadruplicamento della linea Milano Rogoredo-Pieve Emanuele e il raddoppio della tratta Ponte San Pietro-Bergamo. Questi interventi mirano a ridurre i guasti e garantire un servizio più stabile.

In risposta alle difficoltà nella zona della Valtellina, si prevedono nuovi interventi sulla Milano-Lecco-Tirano per migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle stazioni e sopprimere alcuni passaggi a livello.

La Regione chiede un miglior coordinamento tra Rfi e Trenord per una comunicazione tempestiva verso i passeggeri. “Siamo dalla parte dei pendolari”, afferma Fontana, che sottolinea la necessità di informare gli utenti con rapidità in caso di disservizi e ritardi.

L’assessore Lucente ha proposto una task force per migliorare la comunicazione nelle stazioni, assicurando che i viaggiatori ricevano informazioni in tempo reale e siano guidati verso soluzioni alternative in caso di ritardi.