Lloyd’s Register acquisirà Ocean Technologies Group da Oakley Capital

Lloyd’s Register Group (“LR”), fornitore globale di servizi professionali e soluzioni digitali per il settore marittimo, ha raggiunto un accordo per acquisire Ocean Technologies Group (“OTG”), un fornitore leader e affidabile di software operativo e di gestione del capitale umano dedicato al settore marittimo globale, dalla società europea di private equity Oakley Capital (“Oakley”).

OTG fornisce software di formazione, conformità, operatività e risorse umane essenziali a oltre 1.000 armatori e operatori e a oltre un milione di marittimi in tutto il mondo. LR sarà ora in grado di offrire le soluzioni OTG su una flotta combinata di oltre 30.000 imbarcazioni.

L’acquisizione di OTG rappresenta una pietra miliare significativa nel percorso di LR per diventare un fornitore leader di soluzioni digitali per il settore marittimo e segue l’acquisizione di OneOcean nel 2022 e l’ acquisto di una quota del 50% insieme all’International Chamber of Shipping (ICS) in ISF Watchkeeper nel 2023 .

L’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha rivisto la sua strategia sui gas serra lo scorso anno per includere un’ambizione comune di raggiungere emissioni nette di gas serra pari a zero dalle spedizioni internazionali entro o intorno al 2050 e un impegno a garantire l’adozione di carburanti alternativi a zero e quasi zero emissioni di gas serra entro il 2030. In un rapporto commissionato dalla Maritime Just Transition Taskforce , è stato stimato che fino a 800.000 marittimi richiederanno una formazione sui carburanti alternativi e sui nuovi motori entro la metà degli anni ’30 per far fronte a questa esigenza.

Questa acquisizione consentirà a LR di fornire ai clienti una soluzione completa end-to-end per la transizione energetica, dalla consulenza e dagli studi di fattibilità sui combustibili alternativi alla formazione e allo sviluppo della gente di mare sulla gestione e l’uso di tali combustibili.

L’obiettivo di LR è quello di unire OTG con la sua attività digitale in rapida crescita, LR OneOcean , per creare una delle più grandi piattaforme software nel settore marittimo e contribuire ad accelerare la trasformazione digitale del settore.

Nick Brown, Chief Executive Officer di LR, ha affermato: “Si tratta di un’acquisizione davvero trasformativa per LR e i nostri clienti e rafforza la nostra attenzione al settore marittimo. Per oltre 260 anni abbiamo fornito consulenza affidabile sulla sicurezza e le prestazioni di asset e imbarcazioni”.

“L’acquisto di OneOcean nel 2022 ci ha fornito la capacità digitale per supportare e ottimizzare le operazioni sicure e conformi delle navi e ora con l’acquisizione di OTG saremo in grado di fornire un approccio strategico per attrarre, sviluppare, gestire e trattenere professionisti marittimi in mare e a terra”.

“Inoltre, completa perfettamente l’acquisizione della quota di ISF Watchkeeper, consentendoci di consigliare proprietari e operatori quando implementare la formazione nel momento più ottimale per lo sviluppo delle competenze a bordo”.

Thomas Zanzinger, CEO di OTG, ha affermato:”Entrare a far parte di Lloyd’s Register è una grande opportunità per ampliare ulteriormente la nostra leadership globale nel settore marittimo, che abbiamo costruito con il supporto di Oakley. Ci consente di espandere rapidamente le nostre capacità all’interno di un’organizzazione che si allinea perfettamente con la nostra missione, visione e valori, mentre supportiamo il nostro settore verso un futuro digitale e sostenibile. La chiave per quel futuro è la capacità di sbloccare il potenziale delle nostre persone investendo nella gestione del capitale umano e sfruttando l’innovazione tecnologica nelle operazioni delle navi. Sono davvero entusiasta di sbloccare il potenziale di ciò che questa combinazione dei nostri marchi altamente affidabili può realizzare insieme per i nostri clienti”.

Peter Dubens, co-fondatore e Managing Partner di Oakley Capital, ha affermato:”In collaborazione con Thomas e il suo team, abbiamo contribuito a trasformare OTG da una soluzione di prodotto singolo in una piattaforma diversificata e best-in-class e partner per il settore delle spedizioni, e un piccolo ma fondamentale abilitatore per il trasporto marittimo e il commercio. Non vediamo l’ora di vedere la continua crescita di OTG ora come parte di Lloyd’s Register”.

Il completamento dell’acquisizione è subordinato all’ottenimento delle consuete approvazioni normative e si prevede che avverrà nel quarto trimestre del 2024