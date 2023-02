"Liguria Wow" protagonista alla borsa internazionale del turismo di Milano. Il presidente Toti: "Lavoriamo per aumentare i numeri nel 2023"

"L'integrazione tra regioni è più viva che mai. Continueremo a lavorarci nell'ottica che se le Regioni vogliono maggiore autonomia devono anche saperla costruire e gestire insieme".

Lo ha detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, a margine di un evento organizzato alla Borsa internazionale del Turismo (Bit) a Milano.

"Con il governatore Cirio - ha spiegato - abbiamo fatto molte cose insieme, anche nei tempi più bui del Covid la possibilità per i piemontesi di vaccinarsi in Liguria, e per i liguri in Piemonte dimostra una integrazione tra le due Regioni. Con il Piemonte abbiamo una cabina di regia che lavora insieme sulle infrastrutture, la Liguria sta investendo oltre 10 miliardi di euro in nuove infrastrutture tra cui l'alta velocità che ci collegherà a Milano e Torino".

In primavera-estate, dal punto di vista turistico "ci auguriamo una stagione straordinaria. Il 2022 ci ha portato sopra i numeri del 2019, anno record pre-Covid. Ci aspettiamo un 2023 ricco di uguali soddisfazioni".

Alessandro Piana (vice presidente Liguria): "Puntiamo a valorizzare un patrimonio davvero unico, in cui la viticoltura eroica diventa una bandiera al pari dei nostri prodotti Dop e Igp, come l’olio extravergine e il pesto che restano a livello mondiale i nostri ‘food ambassador’. I numeri ci stanno dando ragione, anche perché è ormai confermato che il turista vuole sempre di più godere di esperienze uniche".

Augusto Salvati (assessore regionale al turismo): "In questi giorni, in eventi come il B2B a Vienna e alla Bit di Milano, abbiamo promosso al meglio la Liguria, anche allo scopo di incentivare la destagionalizzazione del turismo. Abbiamo il mare, le montagne e tante località dove potersi rilassare o immergersi nella cultura, praticare sport, gustare ottimi cibi e vini prelibati, e li abbiamo dodici mesi su dodici. Concluso il Festival di Sanremo con la cartolina della Liguria che è entrata nelle case dei telespettatori, il 2023 sarà caratterizzato da una maggior promozione sui mercati internazionali".