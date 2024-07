Liguria, viabilità: code e traffico intenso sul nodo autostrdale in A10 e A7

Code su tutto il nodo autostradale ligure per traffico intenso dovuto al rientro dalla costa. In A10 coda tra Arenzano e il bivio tra l'A10 e l'A26, coda a tratti tra Pietra Ligure e Savona in direzione Genova per traffico intenso e coda di 3 km tra Imperia Est e S. Bartolomeo al mare verso Genova per lavori. In A7 coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7-A12 Genova-Livorno per lavori. In A12 code a tratti tra Rapallo e il bivio A12-A7 per traffico intenso. Stamani lunghe code si sono verificate a causa di un incidente senza feriti gravi avvenuto sulla A26.