Liguria scelta dall'Unione Europea tra le "valli dell'innovazione"

La Liguria è stata selezionata dall'Unione Europea tra le regioni candidate a diventare una delle valli dell'innovazione nell'ambito del programma "Ecosistemi europei di innovazione" di Horizon Europe e del Fondo europeo di sviluppo regionale. Regione Liguria che si era candidata congiuntamente con Filse, avrà così l'opportunità di accedere ad una quota dei 170 milioni di euro previsti dallo strumento da sfruttare nei prossimi anni per realizzare azioni condivise in grado di migliorare il trasferimento nel mercato dei risultati della ricerca, supportare la creazione e il consolidamento di imprese e start-up innovative, elevare il grado di accesso a infrastrutture e a competenze transfrontaliere, favorire gli investimenti pubblici e privati sul tema della ricerca e dell'innovazione.

"L'attenzione della Regione Liguria allo sviluppo e all'innovazione non è mai stata così solida come negli ultimi anni - ha commentato il presidente ad interim Alessandro Piana -. Con questo ulteriore riconoscimento la Liguria prenderà parte ai più importanti tavoli decisionali, portando la voce dei cittadini e degli imprenditori in Europa. Potenzieremo quindi investimenti pubblici e privati nella ricerca, garantendo che ogni risorsa venga utilizzata per sostenere il sistema economico con particolare attenzione alle start-up".

Proprio la sinergia tra la Regione e Filse è stata fondamentale per ottenere la nomina da parte dell'UE. "Abbiamo puntato sui temi della robotica e della economia circolare, sul valore degli attori che in Liguria sviluppano innovazione, sugli strumenti finanziari messi a disposizione dal sistema, sulla collaborazione tra grandi e medie imprese e start up innovative del nostro territorio e sulle reti internazionali di cui FILSE è partner in molteplici progetti" ha sottolineato Maria Nives Riggio, vice direttore generale di Filse.