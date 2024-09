Liguria, regionali: Orlando ce l'ha fatta, è lui il candidato ufficiale del campo largo

Andrea Orlando, parlamentare ed ex ministro, è il candidato presidente ufficiale del centrosinistra per le elezioni regionali. "Il confronto tenutosi nel pomeriggio di oggi tra i rappresentanti delle delegazioni regionali di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione - recita una nota - ha preso atto del positivo dialogo nel merito delle proposte programmatiche emerse per dare un’alternativa alla Liguria. Il confronto ha portato all’individuazione di Andrea Orlando come figura in grado di raccogliere la più ampia fiducia affinché, nella veste di candidato alla presidenza della Regione Liguria, possa garantire la costruzione di un’alternativa. A seguito della riunione, i rappresentati daranno avvio ai necessari e conseguenti adempimenti regionali e nazionali".

Ora resta da definire il perimetro della coalizione che sosterrà Orlando: Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra sono dentro, più complessa la posizione di Italia Viva e Azione. All’interno del partito di Calenda, in particolare, si è un consumato un giallo: la componente ligure, Pippo Rossetti e Cristina Lodi su tutti, ha messo in atto una forzatura sui vertici nazionali, che ancora nicchiavano sulla posizione di Orlando. Ancora diversa la posizione dei renziani di Italia Viva: in questo partito militano due esponenti della giunta Bucci, Avvenente e Falteri. Più volte, lo ha fatto in queste ore anche la segreteria Elly Schlein, è stato loro chiesto un passo indietro che non è ancora arrivato.

L’impressione è che alla fine i simboli di Azione e Italia Viva non compariranno sulla scheda elettorale in Liguria e che i candidati dei due partiti si uniranno in una lista civica di ispirazione riformista, sul modello di quella che a Savona ha sostenuto l’attuale sindaco Marco Russo.