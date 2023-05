Liguria, premiati 18 agenti della Polizia Locale per meriti speciali

Regione Liguria, in occasione della 'Giornata regionale della Polizia Locale', ha premiato con 18 onorificenze gli agenti della Polizia Locale che si sono distinti per meriti speciali nel 2022. La cerimonia di consegna, a cui ha partecipato l'assessore alla Sicurezza di Regione Liguria, Andrea Benveduti, è stata preceduta in piazza De Ferrari dal passaggio in rassegna del picchetto d'onore del Corpo della Polizia Locale di Genova e le bandiere dei Corpi di Polizia Locale dei comuni capoluogo di provincia.

"Per una tutela della sicurezza di prossimità sempre più vicina alle esigenze dei cittadini è necessario rafforzare il ruolo della Polizia Locale anche con momenti come quello odierno che consolidano il senso d'appartenenza degli agenti - sottolinea l'assessore regionale alla Sicurezza -. È anche una occasione per ricordare che Regione Liguria ha avviato una riforma per il settore che privilegia per l'attribuzione dei gradi il merito, la formazione e l'anzianità di servizio e non più le posizioni economiche possedute dagli operatori di Polizia Locale in ogni singolo comune. Un provvedimento complesso, condiviso con i comandanti delle Polizie Locali e i sindacati rappresentativi".

La data della 'Giornata regionale della Polizia Locale', istituita da Regione Liguria nel 2018, è individuata nel ricordo del 3 maggio 1957, giorno in cui Papa Pio XII nominò con Lettera Apostolica San Sebastiano patrono della Polizia Locale. Sergio Gambino, assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale del Comune di Genova ha detto che "il fatto che gran parte degli agenti premiati oggi sia genovese non può che essere motivo di orgoglio per questa città che negli ultimi cinque anni ha visto un aumento del 30% delle forze. Stiamo lavorando affinché i nostri agenti possano lavorare in maniera sempre più capillare sul territorio non solo attraverso la repressione della criminalità e dello spaccio, ma anche come deterrente".