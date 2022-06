Liguria, oggi l'ultimo giorno di scuola

di Redazione

Ultimo giorno di scuola per gli studenti della Liguria che da oggi pomeriggio saranno ufficialmente in vacanza. Torneranno in classe il prossimo 14 settembre.

Libri aperti ovviamente per i ragazzi impegnati nell'esame di maturità che prenderà il via il 22 giugno 2022 con la prova di italiano prima della seconda prova scritta e l'interrogazione orale. La seconda prova sarà diversa per ogni indirizzo e verterà su una disciplina tra quelle che caratterizzano il percorso di studi.