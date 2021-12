Liguria, lunedì mattina con le code in autostrada: problemi a Genova Bolzaneto

di Edoardo Cozza

Oltre 3 km di coda fino a Busalla, in direzione Milano. Traffico anche sulla A10 e sulla A12

Inizio di settimana difficile sul nodo autostradale ligure, tra pioggia e code che creano problemi già sin dal mattino. La situazione più complessa, al momento, è quella della A7: oltre tre i chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e, sempre a Bolzaneto, conde in uscita provenendo da Genova. Coda anche tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Sulla A10 coda tra Arenzano e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure e coda di due chilometri tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia per lavori.

Sulla A12 coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda di un chilometro tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno per incidente (si è ribaltato un furgone: un ferito lieve) e tra Rapallo e Chiavari, sempre verso Livorno, ma per lavori. Sulla corsia opposta, tra Rapallo e Chiavari ma direzione Genova, altrettanta coda sempre per i cantieri.