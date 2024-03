Liguria, infrastrutture: variante Torriglia-Montebruno e ponte Campo Ligure tra le opere finanziate dal Mit

Nel programma di investimenti straordinari del Ministero per le Infrastrutture ci sono, per quanto riguarda la Liguria, anche la variante sulla SS 45 tra Torriglia e Montebruno e la realizzazione del ponte a Campo Ligure sulla statale del Turchino (nella foto). Lo segnala Alessio Piana, assessore regionale ligure allo Sviluppo Economico.

"Con la Lega al Governo il Mit, guidato da Matteo Salvini ed Edoardo Rixi, ha decisamente cambiato passo. E di questa accelerata a beneficiarne è anche la Liguria che otterrà, con l'approvazione del nuovo Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025, ulteriori risorse di potenziamento delle proprie infrastrutture sulla SS45 e sulla statale del Turchino".

"L'ennesimo segnale di attenzione, non solo per il sistema dei trasporti liguri, ma anche per quello più specifico dell'entroterra, perché le due statali, che collegano la Liguria all'Emilia Romagna e al Piemonte, contribuiranno - conclude Piana - a rendere finalmente più scorrevoli i collegamenti con le valli".

Anche Sandro Garibaldi, presidente della III Commissione Attività Produttive e Consigliere della Lega in Regione Liguria, commenta positivamente le novità: “Buone notizie dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la SS 45 della Val Trebbia, tra Torriglia e Montebruno. Con l’approvazione del nuovo Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025, arriva un grosso incremento di spesa per la riqualificazione e il potenziamento della rete stradale della Liguria e anche della SS45, che risulta attualmente tra le opere che hanno un maggior avanzamento sia dal punto di vista progettuale che procedurale. Grazie all'impegno del Ministro Salvini e del Viceministro Rixi, l’entroterra di Genova avrà un’importante infrastruttura che migliorerà notevolmente la viabilità, riducendo i tempi di percorrenza e facilitando gli spostamenti. La Lega, anche in questo caso, si conferma il partito dei progetti concreti e del fare per il bene del nostro territorio”.