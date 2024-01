Liguria, in arrivo dal 5 gennaio i primi saldi del 2024

Per molti non c'è cosa più bella di iniziare l'anno nuovo con nuovo guardaroba e quale migliore occasione da sfruttare se non i nuovi saldi di inizio anno.

La stagione dei ribassi andrà avanti per un paio di mesi anche se con durata variabile in base alla regione, a fare da apripista è la Valle d'Aosta, dove si comincia mercoledì 3 gennaio, mentre negli altri territori, compresa la Liguria, si dovrà attendere venerdì 5. Quasi 16 milioni di famiglie si dicono pronte a fare acquisti, per un giro d'affari vicino ai 5 miliardi.

"Sono stime che evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani, dopo un anno complesso in cui la moda ha contribuito in maniera determinante alla discesa ed al contenimento dell'inflazione",spiega il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, "si tratta di un'eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti". Proprio il fashion retail, infatti, sottolinea, "si conferma una componente essenziale per il valore e la vitalità di vie, piazze e centri storici e contribuisce alla crescita del Pil e dell'occupazione in Italia".

A Genova, i commercianti sperano in un afflusso di clienti e turisti pronti a fare acquisti durante il weekend dell'Epifania. La minaccia dei grandi e-commerce, tuttavia, permane: ben prima dell'inizio dei saldi ufficiali, i clienti fidelizzati stanhno già ricevendo newsletter e sms che informano sull'avvio di 'special days' e sconti riservati via web.