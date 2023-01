Liguria, emergenza femminicidi: negli ultimi 5 anni uccise 25 donne

Quello di Giulia Donato, avvenuto ieri a Genova nel quartiere di Pontedecimo, è l'ennesimo episodio di femminicidio registrato in Liguria: in poco più di 5 anni sono stati addirittura 25 i casi in regione, di cui oltre la metà avvenuti in provincia di Genova.

Solo nell'ultimo anno vi era stato, a maggio, il caso di Alice Scagni, uccisa dal fratello dopo una lunga serie di liti familiari; mentre a inizio luglio, a Savona, un 62enne aveva accoltellato a morte la moglie, prima di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra.

Un'emergenza, quella della violenza di genere, che è bene non sottovalutare, perché oltre ai casi che finiscono sotto i riflettori, vi sono molti episodi silenti di maltrattamenti anche nelle mura domestiche. Telenord ha lanciato, poche settimane fa, la sua iniziativa "La Panchina Rossa", un modo concreto per dire no alla violenza di genere: presto diventerà un vero e proprio format per raccontare storie, testimonianze, opinioni, l'impegno di chi quotidianamente si batte per eliminare la violenza contro le donne