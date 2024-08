Liguria, elezioni, Orlando (Pd): "Io molto di sinistra? Orgoglioso di esserlo"

"Per Tajani sarei 'molto' di sinistra per la Liguria. Se essere di sinistra vuol dire difendere la sanità pubblica e lavorare per impedire che si aspettino 428 giorni, come nella Liguria del centrodestra e di Toti, per una visita cardiologica, allora sì sono orgoglioso di esserlo". Così sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, candidato in pectore per il centrosinistra e il M5s alle prossime regionali in Liguria, risponde alle critiche del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.