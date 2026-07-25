Liguria, domenica con la pioggia. Emessa allerta gialla per temporali

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche è in arrivo sulla Liguria. Arpal ha infatti diramato un'allerta gialla per temporali che interesserà gran parte del territorio regionale tra la notte di sabato 25 e domenica 26 luglio, con fenomeni che in alcuni casi potrebbero risultare di forte intensità.

L'allerta gialla entrerà in vigore dalla mezzanotte alle 15 di domenica 26 luglio sui settori del Centro, dell'entroterra e del Levante ligure. Sul Ponente, invece, il provvedimento sarà valido dalle 11 alle 18 di domenica.

Per la giornata di sabato 25 luglio, Arpal segnala inoltre una bassa probabilità di temporali forti sul Ponente, nel relativo entroterra e nelle aree centrali della regione.

Secondo i meteorologi, il peggioramento sarà causato dall'arrivo di una circolazione ciclonica dall'Atlantico, destinata ad aumentare progressivamente l'instabilità atmosferica.

Già nella serata di sabato potranno svilupparsi i primi temporali sull'estremo Ponente, in estensione dalla Francia, accompagnati da raffiche di vento improvvise. Non si esclude che alcuni fenomeni possano assumere carattere di forte intensità.

Nelle prime ore di domenica, la risalita di un flusso umido di scirocco sul Mar Ligure, unita a locali convergenze nei bassi strati dell'atmosfera, favorirà la formazione di temporali forti, inizialmente concentrati sul Centro-Ponente e in successivo spostamento verso il Levante con l'ingresso dei venti settentrionali.

I fenomeni potranno essere accompagnati da piogge intense, grandinate localizzate e forti colpi di vento, mentre sull'estremo Ponente resterà una probabilità più contenuta di temporali.

L'instabilità atmosferica proseguirà anche nel corso della giornata di domenica 26 luglio. Nel pomeriggio sono attesi nuovi temporali soprattutto sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante, con possibili sconfinamenti fino alla costa, più probabili sul Ponente.

Le precipitazioni potranno essere accompagnate ancora da raffiche di vento e grandine. Dalla serata il mare è previsto molto mosso sul Centro-Levante a causa dell'onda lunga di libeccio, mentre sulle coste il cielo tenderà gradualmente a rasserenarsi, con residui addensamenti limitati alle aree interne.

Per sabato 25 luglio Arpal evidenzia la possibilità di temporali localmente forti nelle ore serali sulle zone A, B e D, oltre a possibili raffiche di vento sulle coste dell'estremo Ponente per l'arrivo delle celle temporalesche dalla Francia. Nelle ore centrali della giornata resta inoltre presente un disagio fisiologico dovuto al caldo lungo la fascia costiera.

Per domenica 26 luglio, la fase più critica è attesa tra la notte e il primo mattino, quando temporali intensi e piogge abbondanti interesseranno inizialmente il Centro-Ponente, per poi raggiungere progressivamente anche lo Spezzino. Successivamente è previsto un nuovo sviluppo di celle temporalesche sulle aree montuose, con possibili estensioni ai tratti costieri. Attesi anche colpi di vento, grandinate e mare molto mosso dalla sera.

Per lunedì 27 luglio il moto ondoso resterà sostenuto nelle prime ore della giornata, con mare molto mosso in graduale attenuazione dal mattino. Nelle ore centrali torneranno possibili condizioni di disagio per caldo lungo la costa e nelle vallate meno ventilate.

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