Liguria: delegazione Regione in Giappone in vista della partecipazione a Expo 2025 di Osaka

Una delegazione della Regione Liguria ha compiuto una missione istituzionale in Giappone, con l’obiettivo di gettare le basi per future collaborazioni tra il comparto ligure dell’alta tecnologia e il corrispondente settore giapponese. La visita a Tokyo e Nagoya si inserisce nel più ampio progetto di preparazione alla partecipazione della Liguria a Expo Osaka 2025, occasione mondiale per presentare il meglio delle innovazioni in ambito tecnologico e infrastrutturale.

La delegazione, composta da rappresentanti della Regione Liguria, di Filse e del sistema dell’innovazione RAISE (che include l’IIT, il CNR e l’Università di Genova), è stata organizzata da Liguria International in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per il Giappone. Il programma della missione ha visto numerosi incontri con istituzioni giapponesi, incubatori di startup, centri di ricerca, associazioni industriali e università, con lo scopo di favorire la nascita di sinergie che possano stimolare la crescita e l'innovazione reciproca.

Il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico, Alessio Piana, ha sottolineato l’importanza di questo viaggio come strumento per promuovere le competenze liguri a livello internazionale: "Osaka, durante l’Expo, diventerà una vetrina mondiale per presentare progetti e modelli innovativi, e la Liguria vuole farsi trovare pronta. Questa missione è già stata un’opportunità per avviare scambi di conoscenze con le istituzioni giapponesi, un passo fondamentale per affrontare la sfida dell’Expo e oltre."

A Tokyo, la delegazione ha avuto l'opportunità di visitare l'Ambasciata Italiana e il Shibuya Start-up Support, un ecosistema che sostiene la crescita delle startup e l’imprenditorialità. L’incontro con questo centro innovativo ha permesso di esplorare possibilità di collaborazione per sviluppare progetti comuni con le realtà liguri.

A Nagoya, la missione ha proseguito con una serie di incontri istituzionali, tra cui una discussione con la Central Japan Economic Federation, il Nagoya Innovator’s Garage e l’incubatore dell’Università di Nagoya. Focus centrale degli incontri è stata la collaborazione tra il mondo accademico e quello industriale, fondamentale per promuovere l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.

La visita si è conclusa a Tokyo con confronti importanti sulla sostenibilità finanziaria delle PMI con la Japan Finance Corporation, e sul ruolo della ricerca sull’intelligenza artificiale con il Consorzio AIRC, leader nel settore. La delegazione ligure ha poi visitato il Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute, per esplorare ulteriori opportunità di innovazione e cooperazione per le imprese.