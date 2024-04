Liguria, cena Toti, Cosulich: "Favorevole al terzo mandato del governatore", Ferrando: "Squadra che vince non si cambia"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Una serata che serve per gli imprenditori e politici per costruire qualcosa di serio. In Liguria ci si parla poco, bisogna fare gruppo e creare sinergie. L'Europa in questo momento ci impone regole nel campo marittimo che fanno del male all'Italia quindi bisogna parlarne. Io sono favorevole al terzo mandato di Toti". Così l'imprenditore marittimo a capo di Fratelli Cosulich, Augusto Cosulich a margine della cena tradizionale organizzata dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti.

Presente anche il Presidente Porto Antico, Mauro Ferrando: "Modello Genova che ormai è esportato ovunque, il nostro indaco e governatore l'hanno inventato e portato avanti, la risposta della città parla chiaro. Sono favorevole al terzo mandato, squadra che vince non si cambia".

Non è mancato poi Claudio Orazi, Sovrintendente Carlo Felice che ha fatto un plauso al governatore: "Desidero testimoniare con la mia presenza un ringraziamento a presidente che ha saputo sostenere sempre le nostre attività, anche in un momento difficile come quello vissuto con il covid. Ha contribuito a far crescere questo teatro, abbiamo triplicato la produzione e ci siamo qualificati come teatro con una natura policentrica".