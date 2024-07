Liguria, autostrade bloccate: traffico intenso su tutta la rete regionale

Il traffico intenso e un cantiere inamovibile sta favorendo code su tutto il nodo ligure. Autostrade per l'Italia segnala una coda di 7 km in A7 tra Busalla e il bivio A7/A12 per lavori. Coda in A10 tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 per traffico intenso. Traffico intenso anche in A26 provoca code a tratti tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. Code a tratti in A10 tra Arenzano e Albisola sempre per traffico intenso.