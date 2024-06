Liguria: allarme grande caldo, 5.500 persone a rischio

Sono circa 5.500 le persone a rischio per le ondate di calore in Liguria in base a quanto risulta alla Regione che ha messo a punto come ogni anno il "piano caldo" per far fronte al potenziale pericolo.

Il piano, che sarà attivato in caso di bollino arancione o rosso, coinvolge soprattutto i soggetti interessati alla tutela sociosanitaria e prevede azioni mirate per prevenire e ridurre i potenziali rischi derivanti dalle ondate di calore.

"L'obiettivo è di mantenere alta l'attenzione sulle persone più esposte e l'invito rivolto ai liguri - spiega l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - è di seguire i consigli utili e preziosi per prevenire eventuali danni da calore eccessivo. Come ogni anno, i medici di famiglia, i pediatri e le Asl avranno a disposizione l'elenco dei pazienti che possono essere suscettibili alle ondate di calore con lo scopo di monitorarne i bisogni e le condizioni di salute e da quest'anno i cittadini liguri possono contare sugli ambulatori che verranno progressivamente aperti dedicati alla bassa complessità nei distretti o nelle case di comunità aperti dalle 8 alle 24. Un servizio che si rivelerà essenziale soprattutto durante l'estate per far fronte alle problematiche connesse alle sue eventuali complicanze".

A luglio, inoltre, verrà anche diffusa una campagna di prevenzione, con le clip di Camilla e Corrado Tedeschi, che illustrerà i corretti comportamenti da seguire per prevenire gli effetti delle ondate di calore.