Liceo tecnologico in Valpolcevera, il ministro Valditara firma l’accordo

Sottoscritto martedi 22 ottobre, a palazzo Doria Spinola a Genova, l’accordo di programma quadro per la costituzione del Distretto educativo dell’innovazione-D.E.D.I. di in Val Polcevera, nel cui ambito è prevista la realizzazione del Liceo Statale Tecnologico Sperimentale. A firmare l’accordo il ministro dell’Istruzione e del merito, il sindaco di Genova e sindaco della città metropolitana, l’assessore alla Scuola e Politiche giovanili di Regione Liguria, il presidente di Alpim - Associazione Ligure per i Minori Carlo Castellano, il presidente Ordine degli Architetti Genova Riccardo Miselli.

In base all’accordo il nuovo Liceo, che sarà realizzato nelle aree delle ex officine ferroviarie Facchini, sarà operativo per la sperimentazione dall’anno scolastico 2027/28.



Commenta Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega con delega alla tutela e sviluppo delle vallate: “Con la firma dell’accordo siglato ieri dal sindaco Marco Bucci e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, si è messo il sigillo sulla nascita del Distretto Educativo dell’Innovazione per la Valpolcevera. Un progetto educativo innovativo che darà ai nostri ragazzi una formazione tecnologica e professionale che gli offrirà più opportunità di lavoro in futuro. Grazie a questo accordo, la Valpolcevera, si pone all’avanguardia nel settore dell’educazione, offrendo ai giovani strumenti concreti per costruire una carriera professionale solida e innovativa. Un passo importante per il territorio, che vede così un rilancio sia in ambito formativo che economico".