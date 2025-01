Lecce-Genoa 0-0 (LIVE); Conclusione di Dorgu parata da Leali, palo di Krstovic

Lecce-Genoa si affrontano allo stadio "Via del Mare". In tribuna il nuovo proprietario della società rossoblu, Dan Sucu, che per la prima volta assiste a un incontro della squadra dal vivo (nella foto tratta dai profili ufficiali del Genoa). Nel settore ospiti diverse centianaia di tifosi del Genoa (700 circa).

I due allenatori, Marco Giampaolo e Patrick Vieira hanno scelto inizialmente i seguenti calciatori:

LECCE: Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Pierret, Rafia, Dorgu, Krstovic, Morente

GENOA: Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Badelj, Thorsby, Vitinha, Pinamonti, Miretti

LA CRONACA - Viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Aldo Agroppi, ex bandiera del Torino, allenatore, opinionista. scomparso a 80 anni. Il primo tiro è al 13', Dorgu lanciato a destra in area chiama in causa Leali che devia in angolo. Ancora padroni di casa insidiosi al 22', Bani non accorcia su Krstovic che prende la mira e colpire il palo con una conclusione a giro.

