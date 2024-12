Leali eroico, Ekuban e Badelj decisivi: il Genoa torna alla vittoria a Empoli (1-2)

E' una vittoria bella e condivisa quella del Genoa sul campo dell'Empoli. Una vittoria di squadra, ovviamente, un po' timida nel primo tempo ma cinica a segnare nel momento più positivo dell'avversario. Una vittoria targata Leali, eroe di giornata per un rigore parato e diversi interventi precisi. Una vittoria di Vieira, che azzecca le sostituzioni nella seconda parte di gara - che impatto di Ekuban e Masini -. Una vittoria per e dei 4mila tifosi rossoblù, accorsi oggi in Toscana per supportare il Grifone. E' vero che la vittoria in casa stenta ad arrivare, ma intanto il Genoa chiude il suo 2024 con 19 punti. E una vittoria di tutti.

LA PARTITA

Subito un brivido per il Genoa, dopo meno di un minuto uscita scellerata di Leali fuoir dall'area di rigore, Gyasi lo anticipa con il pallone che termina sul fondo. C'era pero' fuorigioco dell'ex Spezia.

17' - Serie di rimpalli nell'area di rigore dell'Empoli, prova da approfittarne Vitinha che lascia partire un tiro dal limite che non impensierisce il portiere. Pallone in curva

25' - tiro largo dalla distanza di Henderson. Empoli più propositivo negli ultimi minuti ma il Genoa chiude gli spazi

30' - bella combinazione Zanoli-Thorsby, Ismajili ferma in extremis il laterale rossoblù. Sugli sviluppi del corner successivo batte al volo Zanoli senza centrare la porta

32' - Dall'altra parte il primo intervento di Leali che respinge la botta di Anjorin dalla distanza

37' - problemi per Norton-Cuffy che deve abbandonare il campo alla prima da titolare. Al suo posto Sabelli

43' - Leali salva il Genoa! Il portiere rossoblù respinge la conclusione violenta di Cacace dopo la bella ripartenza dei toscani. L'estremo difensore aiutato anche dal palo

Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo

LA RIPRESA

Il Genoa trova il vantaggio in apertura di secondo tempo: sbaglia la difesa dell'Empoli che regala palla a Vitinha, in qualche modo il pallone passa in area di rigore e il centrocampista croato è il più lesto a insaccare

48' - sbaglia ancora l'Empoli, Zanoli riparte ma perde l'attimo per il cross e l'azione sfuma. Genoa che prova a cavalcare l'onda dopo il gol del vantaggio

51' - arbitro Rapuano richiamato al VAR per un contatto Vasquez-Esposito in area piccola, è calcio di rigore per l'Empoli. Sbaglia la difesa rossoblù che regala palla agli avversari e concede un contropiede fatale. Dal dischetto sbaglia Esposito! Leali para ancora una volta con l'aiuto del palo

57' - che rischio per il Genoa! cross basso e teso da destra dell'Empoli, tocca Vasquez con il pallone che termina fuori. Sul corner successivo girata di Anjorin fra le braccia di Leali. Altro pericolo in area rossoblù, la sponda di Gyasi favorisce Colombo che non riesce a toccare, a due passi da Leali

Triplo cambio di Vieira che inserisce Miretti, Masini e Ekuban: fuori Pinamonti, Badelj e Zanoli

63' - recupera palla il Genoa, cross basso di Masini e proprio Ekuban la tocca, ma non abbastanza forte. Dall'altra parte tentativo di Gyasi, alto

65' - calcia da terra Ekuban, angolato ma debole il tiro del ghanese

67' - Genoa vicino al raddoppio: Miretti riceve a sinistra e si acentra, palla di pochissimo a lato

68' - raddoppio del Genoa! Ekuban tocca sottoporta il cross di Miretti, palla in rete e 2-0 Grifone. Bravo Thorsby a servire l'ex Juventus in ripartenza

75' - arriva il gol dell'Empoli, con rabbia: colpo di testa vincente di Esposito, che si fa perdonare l'errore dal dischetto

90' - cinque minuti il recupero concesso

93' - Vitinha spreca! Portoghese lanciato a rete da Ekuban, una deviazione gliu sporca la conclusione in corner

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI: (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (dal 70' De Sciglio), Ismaijli, Cacace (dall'80' Marianucci); Gyasi, Henderson (dal 60' Fazzini), Grassi (dal 70' Maleh), Pezzella; Esposito, Anjorin (dall'80' Ekong); Colombo. All. D’Aversa

GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy (dal 37' Sabelli), Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (dal 62' Miretti), Thorsby (dall'82' De Winter); Zanoli (dal 62' Masini), Pinamonti (dal 62' Ekuban), Vitinha All. Vieira

AMMONITI - D'Aversa, Gyasi (E); Thorsby, Vitinha (G)

