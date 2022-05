Lazio-Sampdoria, le formazioni ufficiali e la cronaca live

di Edoardo Cozza

Giampaolo senza Sensi ed Ekdal: in mediana ci sono Rincon e Vieira; Sarri non rinuncia ai suoi assi: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni il trio d'attacco

C'è chi cerca i punti per l'Europa e chi, invece, vuol mettersi definitivamente al sicuro dall'incubo retrocessione: Lazio e Sampdoria si affrontano all'Olimpico reduci da due importanti successi (al 90' contro lo Spezia per la squadra di Sarri; nel derby con pathos per il rigore per i blucerchiati). Una sfida, dunque, ricca di spunti interessanti quella del sabato sera, che sarà diretta dall'esperto Massa di Imperia.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby; Sabiri; Caputo.