Lavori e un incidente: coda di 4 km sulla A26

di Edoardo Cozza

Caos nel tratto tra Ovada e Masone in direzione Genova: i cantieri stavano già provocato rallentamenti, ma la situazione è complicata da un tamponamento

I lavori sulla A26, con i cantieri in galleria che già stavano provocando rallentamenti nei giorni scorsi, non sono l'unica causa del traffico in tilt di oggi. Perché a provocare la coda di 4 chilometri tra Ovada e Masone, in direzione Genova, ci si mette anche un incidente, che sta causando ulteriori problemi alla circolazione.

Problemi anche allo svincolo di Masone, utilizzato per riuscire e rientrare in autostrada per chi da Genova procede verso Savona, a causa della chiusura di un tratto sulla A10.