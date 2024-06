Lavagna: recuperata l'auto caduta in mare con cinque persone, sempre in coma la madre e uno dei figli

Recuperata questa mattina nel porto di Lavagna l'auto finita in mare sabato pomeriggio con una famiglia milanese composta dai due genitori e tre figli. Operazione compiuta dai vigili del fuoco e dalla Capitaneria di porto con il mezzo posto sotto sequestro in attesa degli esami tecnici per capire i motivi dell' improvvisa accelerazione in retromarcia che ha causato prima l'urto con una colonnina portuale e poi la caduta in acqua.

Il bambino di sette anni è in coma profondo al Gaslini così come la sua mamma ricoverata in ospedale a Lavagna. Il padre e i due figli, una ragazza di 16 anni e il ragazzo di 13 anni, sono ancora ricoverati a Lavagna e assistiti da un pool di psicologi.