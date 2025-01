La Spezia, porto: mezzi elettrici, posticipati termini bando

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha deciso di posticipare il termine per la presentazione delle proposte relative all'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno per i concessionari che operano nelle aree portuali. La scadenza finale è ora fissata al 14 febbraio 2025.

Scadenza - Il termine per la presentazione delle proposte di intervento per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno da parte dei concessionari portuali è stato prorogato. La nuova scadenza per inviare le domande è il 14 febbraio 2025, con una precisa attenzione alla sostenibilità ambientale. La decisione di estendere la deadline permette a più operatori di partecipare al bando e ottenere i contributi a fondo perduto per rendere le operazioni portuali più ecologiche.

Contributi a fondo perduto - Il bando offre ai titolari di concessioni valide nelle aree portuali l'opportunità di ricevere finanziamenti per l’acquisto o la trasformazione di mezzi di servizio. I contributi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili, con un massimo di 300.000 euro per impresa in tre anni. Questi fondi sono destinati all'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno per il trasporto di merci e persone, oltre alla rottamazione dei mezzi obsoleti.

Interventi ammissibili - Gli interventi finanziabili comprendono diverse tipologie di mezzi: dalla movimentazione di merci e rifiuti all'interno dei porti, alle navette per il trasporto collettivo di persone, fino alla trasformazione di mezzi già esistenti in versioni a zero emissioni. Un aspetto importante del bando è che prevede la rottamazione dei veicoli sostituiti, contribuendo così anche alla riduzione dell'impatto ambientale.

Requisiti per partecipare - Possono beneficiare dei contributi tutti i concessionari o terminalisti che operano nelle aree portuali di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e che possiedono una concessione valida o un titolo equivalente. La partecipazione è quindi limitata agli operatori che hanno accesso diretto alle infrastrutture portuali.

Chiarimenti e documentazione - Le richieste di chiarimento sul bando devono essere inviate esclusivamente tramite PEC entro il 4 febbraio 2025. È importante che i partecipanti seguano correttamente le modalità di comunicazione per evitare problematiche nella fase di partecipazione.

