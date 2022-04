La Spezia: Peracchini, presentazione della lista e partita col Venezia. "Oggi giornata importante"

di Redazione

"Oggi la Spezia è pulita e sicura. Ci sono le condizioni ideali per pensare allo sviluppo. La squadra è in serie A, e la città di adeguata"

Il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, in occasione della presentazione della sua lista per le prossime elezioni comunali, è intervenuto alla Diretta Live su Telenord. "La presenza del presidente Toti, e di tutti i nostri alleati è imprtante. Credo che siano il segno di quanto abbiamo fatto in cinque anni. A cominciare dal recupero della nostra storia, al Parco delle mura, a tante altre cose. Ma bisogna guardare avanti perchè il domani è adesso. Abbiamo tanti progetti per aumentare ancora la qualità della vita in questa città".

Il sindaco uscente rivendica i risultati ottenuti. "Cinque anni fa trovammo una città sommersa dai rifiuti. Oggi non solo è pulita, ma è anche sicura, perché la criminalità è sensibilmente diminuita. Ci sono quindi le condizioni ideali per pensare allo sviluppo".

La sua convention coincide con il giorno di un'altra partita importante, quella che attende lo Spezia al Picco contro il Venezia. "Lo Spezia è in serie A e ci sono tutte le condizioni per mantenerla nella categoria. Lo Spezia è una realtà importante e la città si è adeguata e continua ad adeguarsi. Se sono teso per la partita? Io sono sempre teso, da quindici giorni penso a questa gara - sorride - un risultato positivo sarebbe molto importante per noi":

Non c'è tempo per pensare agli altri. "Il Genoa? Lo rispetto, ma io tifo Spezia e il primo obiettivo è la nostra salvezza. Poi è chiaro mi auguro che le liguri vadano bene".

Infine una battuta su quanto dichiarato ieri dal console americano sulle proprietà Usa di Genoa e Spezia. "Si tratta di realtà importanti. Certo, non sono i mecenati di una volta, ma investitori che guardano ai conti. Noi, da parte nostra, siamo ricettivi se si tratta di dare collaborazione".