La Spezia, incontro in Prefettura: il punto della situazione dopo maltempo e mareggiate

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini alla presenza dell'assessore Regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha presieduto la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs), convocato per un punto di situazione in seguito agli intensi temporali e mareggiate degli ultimi giorni e per valutare le conseguenti azioni da intraprendere a seguito delle previsioni metereologiche per le prossime ore. Alla riunione hanno partecipato l'assessore alla Protezione Civile del Comune della Spezia, i vertici delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto e i rappresentanti della Provincia della Spezia.





"Il maltempo ha reso necessario eseguire numerosi interventi su tutto il territorio provinciale, a causa della caduta di alberi, di smottamenti ed allagamenti, nonché delle forti mareggiate, che hanno investito la costa, ma finora non si registrano danni alle persone - spiega una nota della Prefettura -. La situazione dei due ponti chiusi, in via prudenziale, per motivi strutturali negli scorsi giorni tra Borghetto e Brugnato ed in territorio di Beverino è sempre costantemente monitorata dai tecnici della Provincia, anche al fine di valutare riaperture temporanee. Le previsioni meteo prevedono l'allerta arancione per i bacini medi e grandi dalle ore 18 di oggi".





L'allerta proseguirà anche per le prime ore della mattinata di domani e si raccomanda prudenza. Questa raccomandazione vale soprattutto per la giornata di domani, quando, a cessata allerta, si prevedono venti di burrasca e forti mareggiate che potrebbero replicare condizioni meteo simili a quelle di ieri. L'assessore Giampedrone ha anticipato che la Regione è in procinto di dichiarare lo Stato di Emergenza regionale così da poter procedere immediatamente alla verifica dei danni, sia alle strutture pubbliche che private, e ripristinare condizioni di normalità. Il Prefetto della Spezia ha, infine, ringraziato tutti i componenti del Centro di Coordinamento dei Soccorsi per la costante collaborazione e impegno.