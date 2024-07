La Spezia, accordo Leonardo-Rheinmetall, Pucciarelli (Lega): "Ricadute economiche importanti sia locali che nazionali"

“Un’ottima notizia quella che vede la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall per lo sviluppo della nuova generazione di sistemi di difesa terrestre. Una notizia tanto più importante dato che il 60% delle attività sarà realizzato in Italia, un accordo significativo sia per quel che riguarda la cooperazione e la sinergia industriale tra le due grandi realtà, sia nell’ottica di uno spazio di difesa europeo". Così in una nota la Senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, Capogruppo in Commissione Esteri e Difesa a Palazzo Madama.

"Come si evince dalla nota diffusa da Leonardo e Rheinmetall infatti le linee di assemblaggio finale, i test di omologazione dei mezzi, le attività di consegna e il supporto logistico saranno realizzati in Italia con una quota italiana del 60%. Si tratta di un’ulteriore possibilità di sviluppo per il territorio spezzino dato che la sede della Spezia di Leonardo vede proprio nei sistemi di difesa terrestri e navali la sua principale specializzazione. Un grande risultato - conclude - che avrà ricadute importanti per il nostro territorio e per il Paese, in termini di occupazione e di sviluppo tecnologico”.