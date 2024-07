La Spezia, 200 partecipanti alla tappa di Orientamenti Summer

Sono stati 200 i partecipanti all'ottava tappa di Orientamenti Summer alla mediateca regionale Sergio Fregoso della Spezia. L'evento, creato dalla Regione Liguria, ha l'obiettivo di sostenere gli studenti e i loro genitori nella scelta del percorso formativo post scuole medie. Per farlo vengono fornite una serie di informazioni utili, dalle attitudini personali al focus sull'offerta scolastica e sul mondo del lavoro, per arrivare a una decisione consapevole. L'iniziativa nel suo complesso ha superato le 2500 iscrizioni suddivise nelle nove tappe a cui se ne aggiungerà una extra, dovuta all'elevato numero di richieste di partecipazione, il 15 luglio ai magazzini del Cotone di Genova.

A organizzare l'appuntamento della Spezia e l'intero tour ligure l'assessore regionale alla Formazione e all'Orientamento Marco Scajola: "un grandissimo successo con una sala riempita da oltre 200 persone tra ragazzi e genitori. Questi numeri e l'attenzione mostrata dai partecipanti testimoniano al meglio la bontà dell'evento proposto. Abbiamo fornito, gratuitamente, un quadro generale dell'offerta formativa superiore in provincia della Spezia in maniera snella ed efficace. Stiamo attraversando, simbolicamente, tutta la nostra regione entroterra incluso con l'obiettivo di essere d'aiuto per più persone possibili. Orientamenti è un contenitore in continua crescita che non si ferma mai - aggiunge Scajola-. In quest'anno scolastico siamo stati costantemente vicini ai ragazzi e ai loro genitori con eventi e webinar che hanno coinvolto migliaia di persone. I risultati che stiamo ottenendo, tappa dopo tappa, con Orientamenti Summer stanno amplificando ancora di più l'ottimo lavoro svolto fino a oggi. Ribadisco come Regione Liguria non creda in una formazione di serie A o serie B, ma in una formazione adatta alle caratteristiche e alle aspirazioni, tutte lecite, di ogni singolo ragazzo".

"Supportare le nuove generazioni nella scelta del percorso scolastico è un dovere di ogni amministrazione, per questo siamo orgogliosi di ospitare iniziative come Orientamenti Summer, organizzata da Regione Liguria, che permette ai giovani di avere un primo riscontro con esperti per orientarsi nel loro futuro - aggiunge il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Nel nostro territorio sono attive diverse iniziative realizzate per contrastare la dispersione scolastica con corsi professionalizzanti e abbiamo il campus Universitario della Spezia, che offre lauree d'eccellenza e corsi di formazione, garantendo oltre il 90% di occupabilità al termine del percorso di studi. Il nostro impegno nell'istruzione è costante, e questa è un'opportunità in più per aiutare i giovani a compiere le loro scelte".