La Sampdoria non vince più, la Carrarese in dieci pareggia 1-1 al Ferraris

Una Sampdoria fischiata dai suoi tifosi e ancora una volta debole mentalmente quanto tecnicamente si consegna ad una Carrarese coraggiosa. I toscani, andati in vantaggio nel primo tempo con Finotto al primo tiro verso la porta doriana, sono rimasti in dieci uomini all'inizio del secondo tempo, subendo il pareggio doriano a firma Davide Veroli. Ma negli oltre 40 minuti di superiorità numerica, la Samp ha prodotto il gol del pareggio e poco altro: male Coda e Tutino, persi lontano dall'area avversaria, male i subentranti Kasami, Borini e Pedrola, solite croniche difficoltà in difesa e sugli esterni. Su Estanis vale la pena dire che il tocco di palla è quello di uno splendido giocatore, ma il passo e la gestione non fanno ancora la differenza: i tanti palloni toccati dal catalano non hanno prodotto nulla di concreto, segno di una forma ancora non accettabile, ma anche di un utilizzo che deve far riflettere Semplici.

In tutto questo, la classifica piange: a fine girone d'andata, la Samp ha venti punti, sul campo sono cinque in meno rispetto al girone d'andata dello scorso anno. A preoccupare è soprattutto la posizione, il quindicesimo posto condiviso col Cittadella significa solo +1 sul Frosinone quartultimo e appena +3 sull'ultimo posto della graduatorie di Serie B. Domenica si chiude il 2024 ospitando un Pisa lanciato verso la promozione diretta in A, ma chiedere un cambio di passo a questa Samp, soprattutto di fronte ad un avversario come i nerazzurri allenati da Pippo Inzaghi, sembra un desiderio fuori dalla realtà.

Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della partita

Sampdoria: Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Depaoli, Akinsanmiro, Vieira, Yepes, Barreca; Coda, Tutino. Allenatore: Semplici.

Carrarese: Bleve; Imperiale, Illanes, Oliana, Cicconi, Zuelli, Schiavi, Giovane, Finotto, Zanon, Cerri. Allenatore: Calabro.

PARTITI! - Sampdoria in tenuta casalinga, maglia blucerchiata con calzoncini e calzettoni bianchi, Carrarese in completo verde. Doria che manovra nel primo tempo verso nord.

5' - Carrarese in vantaggio, disastrosa la difesa della Samp: Meulensteen e Veroli si fanno prendere in mezzo da Mattia Finotto, il classe 1992 copre bene il pallone in piena area e beffa Ghidotti. La peggiore partenza possibile per i blucerchiati.

13' - Samp che prova quanto meno a farsi viva dalle parti di Bleve: dopo un corner battuto in modo poco convincente, Coda recupera palla e scambia con Akinsanmiro, il cui cross sarebbe perfetto per Meulensteen, solo davanti alla porta. Purtroppo Tutino anticipa il compagno e gli fa perdere il tempo giusto per battere in rete.

20' - Gioco fermo per uno scontro aereo, dopo un'azione d'attacco ospite. Ad avere la peggio sono Depaoli e Oliana, che necessitano di cure mediche. Per entrambi, una vistosa fasciatura al capo, prima di riprendere la partita.

24' - Ci prova Giovane da fuori, dopo aver recuperato palla su un ingenuo Akinsanmiro. Il suo mancino però sfila sul fondo alla destra di Ghidotti.

29' - Di nuovo Meulensteen e Tutino protagonisti, ancora una volta il numero 10 doriano ostacola la conclusione dell'olandese. Peccato perché l'occasione era interessante, con un pallone colpito in modo potente da Melle in piena area, sugli sviluppi di un corner.

34' - Problemi per Depaoli, Semplici è costretto al cambio: sulla fascia destra si posiziona il neoentrato Venuti.

37' - Conclusione di Vieira da fuori area, ignorando però la sovrapposizione di Venuti sulla destra. Il tiro del capitano si trasforma nella prima parata di Bleve per questa sera: nessun pericolo per l'estremo toscano nel fermare il pallone.

41' - Percussione di Akinsanmiro sulla sinistra, il nigeriano scarica per Tutino che a sua volta trova libero Venuti. L'esterno blucerchiato si porta il pallone sul piede debole e calcia, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

45'+1 - Coda solo davanti a Bleve, spara di sinistro rasoterra ma non trova la porta. In ogni caso, l'eventuale gol non sarebbe stato valido, per fuorigioco iniziale, ma è di fatto la prima vera occasione avuta dai blucerchiati.

FINE PRIMO TEMPO - Samp fischiatissima al rientro negli spogliatoi, il pubblico blucerchiato è esasperato da una squadra che ha fatto troppo poco per cercare il pareggio. Il secondo tempo si annuncia tutto in salita. La Carrarese si ritrova in vantaggio avendo approfittato del primo errore doriano e avendo amministrato il resto del gioco.

INIZIA LA RIPRESA - Cambio per la Carrarese nell'intervallo, fuori Leonardo Cerri, dentro Stiven Shpendi. Forti richiami della Sud nei confronti dei giocatori doriani.

48' - Doppio intevento di Bleve, che salva i suoi prima sul tiro di Melle, poi sulla conclusione ravvicinata di Coda che aveva raccolto la prima respinta a pochi passi dalla porta. L'esultanza del portiere toscano racconta bene l'importanza della sua doppia parata.

52' - CARRARESE IN DIECI! Coda prova a saltare Illanes davanti all'area, ma il difensore tocca con la mano e impedisce la conclusione del bomber. L'arbitro Prontera lascia correre tra le proteste, ma viene richiamato al Var e decide per il cartellino rosso per chiara occasione da gol. Calabro corre ai ripari e toglie Zuelli per inserire Capezzi.

58' - Samp vicina al pari con un'azione piuttosto confusa in area della Carrarese. Ancora una volta però Tutino e Meulensteen si ostacolano, mentre il pallone danza nell'area piccola avversaria.

62' - Doppio cambio Doria: fuori Vieira, dentro Kasami; fuori Barreca, dentro Pedrola. Semplici rischia qualcosa, ma insistere per il pareggio è un obbligo. Variazione di modulo per sfruttare meglio le caratteristiche di Estanis: si passa al 4-3-3, con Riccio e Melle centrali, Veroli a sinistra e Venuti a destra.

67' - PAREGGIO SAMP! VEROLI! Il difensore conclude al volo un'azione nata da calcio d'angolo e fa esplodere la gioia della Sud.

73' - Ancora un'occasione per Veroli, che si inserisce bene e prova la battuta di sinsitro, ma stavolta con meno fortuna. Il pallone è smorzato da un difensore ed è facilmente bloccato da Bleve.

75' - Ci prova anche Yepes, che compie una torsione in area provando a incrociare di destro, ma il pallone sfila sul fondo.

78' - Altro cambio Carrarese, fuori Schiavi, dentro Palmieri.

81' - Per l'assalto finale Semplici si gioca la carta Borini, dentro al posto di Tutino.

83' - Coda pescato bene in area da Akinsanmiro, ma il colpo di testa dell'attaccante è debole, nessun problema per il portiere ospite.

84' - La Samp spinge, ci prova anche Kasami, ma il suo tiro smorzato viene intercettato da Bleve, è solo angolo. Sugli svilluppi del corner, nulla di fatto.

90' - Assegnati sei minuti di recupero, mentre Kasami colpisce malamente all'altezza del dischetto. Palla che rotola fuori, ma viene segnalato fuorigioco.

90'+2 - Pedrola si fa notare con una discesa fin nel cuore dell'area, prova una ruleta al limite dell'area piccola ma la difesa ospite tampona all'ultimo.

90'+4 - Borini tenta la girata al volo su cross di Venuti, ma la conclusione è imprecisa.

FINISCE 1-1! Fischi da parte dei tifosi sampdoriani, abbracci tra i giocatori della Carrarese. Un altro pareggio per Semplici, ma stavolta l'occasione si può dire mancata, di fronte ad un avversario certamente più modesto di Spezia e Cremonese.

