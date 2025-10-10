Manodopera introvabile, la ricerca di gruisti. Vernazza: formazione in casa, futuro in azienda

La ricerca di manodopera qualificata risulta uno dei temi più spinosi dell'economia ligure e italiana dell'attuale momento storico. Succede così che un'azienda leader del settore movimentazione come Vernazza Autogru provveda in autonomia alla formazione di nuovi gruisti.

"Vernazza Autogru, Pro Muove Formazione e Randstad Italia selezionano nuovi operatori del sollevamento. Il 17 novembre parte al Vernazza Polo Logistico di Vado Ligure un corso gratuito per operatori di autogru e piattaforme aeree, realizzato da Pro Muove Formazione e dall’agenzia per il lavoro Randstad Italia S.p.A. L’iniziativa nasce per offrire una concreta opportunità di inserimento lavorativo in un settore tecnico in continua crescita, con una formazione che unisce teoria, pratica e affiancamento operativo sul campo" spiegano dalla realtà economica del ponente.

Il corso, rivolto a 12 partecipanti, è destinato a persone in attesa di occupazione, in possesso di patente C o superiore (preferibilmente con C.Q.C.) e domiciliate nelle province di Genova, Savona o Massa-Carrara. Con una durata complessiva di 160 ore (80 di teoria e 80 di pratica), la formazione si concluderà mediante un test finale per il rilascio di due attestati ufficiali per la conduzione di autogru e piattaforme aeree, conformi all’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

"Durante il corso, i partecipanti saranno seguiti da formatori qualificati del gruppo Vernazza, entrando in contatto diretto con la realtà industriale e logistica dell’azienda. Al termine del percorso, almeno il 50% dei partecipanti potrà proseguire con un periodo di formazione on the job di tre mesi presso Vernazza Autogru, finalizzato all’inserimento lavorativo".

Chi desidera candidarsi può inviare il proprio curriculum vitae entro il 31 ottobre 2025 all’indirizzo email personale@vernazzautogru.com

