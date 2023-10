La Barchelettriche di Genova è l'impresa vincitrice del premio Mirabilia/Top of the Pid 2023

E' la Barchelettriche di Genova, con il suo progetto di turismo accessibile tramite la barca elettrica Best 6.0, fruibile da applicazione, l'impresa vincitrice del premio Mirabilia/Top of the Pid 2023.

Il premio, un assegno da 3000 euro, è stato assegnato oggi al titolare, il genovese Michele Solari, nel quadro della Borsa Internazionale del turismo culturale, appuntamento annuale della rete Mirabilia, formata da 21 Camere di Commercio impegnate per il turismo sostenibile nei siti Unesco.

Il progetto è risultato vincente per l'attenzione ai temi della doppia transizione, ecologica e digitale, sia sotto il profilo sociale che su quello ambientale.

Le barche elettriche Best 6.0 sono lunghe 6m, portano 8 persone e sono accessibili ai disabili. L'autonomia delle batterie è di 30 miglia nautiche, quasi 6 ore.

A consegnare il premio, in presenza del presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio, è stato il direttore di dintec, la struttura delle Camere di Commercio per l'innovazione, Antonio Romeo.

Al secondo posto si è classificata la cooperativa sociale Sinergia di Bari.e al terzo la Linformatica di Matera.

Menzioni speciali della giuria sono andate a Madlab, un'altra genovese, per il robot pepper impiegato come guida per i turisti, Remunero di Sassari e Vi&Ca di Bari.

Le imprese in gara per il premio, nato nel 2020 in piena pandemia per incentivare le soluzioni tecnologiche a servizio del turismo, erano 17, di cui 6 finaliste, tutte presenti a Lipari.

Mirabilia è l'associazione no profit nata 11 anni fa per volontà di 5 Camere di Commercio - fra cui Genova - oggi salite a 21, decise a promuovere l'economia produttiva legata al turismo sostenibile nei territori Unesco.

La borsa internazionale del turismo culturale, che quest'anno si svolge a Lipari, vede ogni anno l'incontro fra l'offerta turistica ed enogastronomica dei territori Mirabilia e la domanda dei grandi buyer internazionale.