L’idrogeno verde, una promessa per i settori più difficili da decarbonizzare

La sfida della decarbonizzazione di alcuni settori, conosciuti come hard to abate, potrebbe avere trovato un nuovo sostegno. L’idrogeno verde, quello prodotto senza l'utilizzo di combustibili fossibili, potrebbe essere la svolta verso energia pulita.



Un futuro più sostenibile – L’idrogeno verde, prodotto utilizzando elettricità da fonti rinnovabili, rappresenta una possibile svolta nella decarbonizzazione dei settori definiti "hard to abate". Questi includono industrie pesanti come acciaierie, cementifici e trasporti marittimi, difficili da elettrificare con le tecnologie attuali. Tuttavia, sfide economiche e infrastrutturali continuano a frenare la sua diffusione su larga scala.

Produzione e tecnologia – Questo tipo di idrogeno si ottiene attraverso l’elettrolisi dell’acqua, un processo che utilizza elettrolizzatori alimentati da energia rinnovabile. Ogni elettrolizzatore è composto da celle che contengono elettrodi, un elettrolita e altri componenti essenziali per il processo. Le molecole d’acqua vengono scisse in idrogeno e ossigeno, generando un combustibile pulito che non emette anidride carbonica quando bruciato.

Sfide tecnologiche – La produzione efficiente di idrogeno verde dipende dalla qualità dei componenti dell’elettrolizzatore. Gli elettrodi devono catalizzare le reazioni chimiche con la massima efficacia, mentre l’elettrolita deve garantire un trasporto ottimale degli ioni. Inoltre, sistemi avanzati di gestione termica e del calore sono cruciali per ridurre il consumo energetico e i costi operativi.

Crescita del mercato – Il settore degli elettrolizzatori mostra segni di espansione. Entro il 2030, si prevede un aumento significativo della capacità produttiva, trainato dalla domanda crescente di energie rinnovabili. Questo trend, però, richiede una riduzione dei costi dell’energia verde e maggiori incentivi politici per rendere l’idrogeno verde competitivo rispetto ad altre fonti energetiche.

Supporto politico – Politiche adeguate sono indispensabili per accelerare l’adozione di questa tecnologia. In alcuni Paesi, programmi di sostegno e investimenti strategici stanno favorendo la costruzione di infrastrutture dedicate, essenziali per la distribuzione e l’utilizzo dell’idrogeno verde.

Obiettivi futuri – Il successo dell’idrogeno verde dipenderà dalla capacità di integrare innovazioni tecnologiche, politiche di sostegno e abbattimento dei costi. Un’ampia collaborazione tra governi, industrie e comunità scientifiche sarà fondamentale per trasformare questa risorsa in un pilastro della transizione energetica globale.