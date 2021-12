L'arte orafa in centro storico: maestria artigiana per creare gioielli contemporanei

di Redazione

Andiamo alla scoperta dei gesti antichi dietro le lavorazioni dei metalli preziosi da cui nascono piccoli capolavori d'arte

Genova, città di navigatori ma anche città di gente che sa "far andare le mani" e lo sa fare con sapienza artigianale ed artistica. Per questo, Telenord è andata alla scoperta delle maestrie nascoste dietro le botteghe del nostro centro storico ma non soltanto, dove prendono forma piccoli capolavori. Come nel caso della lavorazione dei metalli preziosi, che nel chiuso di un minuscolo (ma attrezzatissimo!) laboratorio prendono forma e diventano opere d'arte. Anzi, d'arte artigianale. Il nostro viaggio inizia con Emanuela Burlando di Ogi Gioielli.