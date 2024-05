Koelliker al fianco di Barchelettriche per la mobilità elettrica su strada e su acqua

Oggi i servizi di mobilità devono essere innovativi, green e accessibili a tutti. È su questo paradigma che è nata la partnership tra Koelliker - pioniere in Italia nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibili e intelligenti - e Barchelettriche - la società impegnata da anni nel campo della nautica ecosostenibile per la navigazione sia sulle acque interne (laghi e fiumi) sia sul mare - per offrire a tutti le migliori soluzioni di mobilità elettrica su strada e su acqua.

Questa collaborazione di valore tra le due realtà punta a fornire alle Marine, ai Resort, ai Glamping e alle strutture ricettive in generale veicoli e barche in grado di far vivere ai loro clienti un’esperienza unica e sostenibile da una parte e di facilitare la transizione energetica a tutti gli operatori del settore grazie a

veicoli aziendali e barche da lavoro 100% elettriche dall’altra, con un occhio sempre attento anche alle soluzioni di micro-mobilità. “In questi anni c’è stata un’evoluzione sulle diverse forme di mobilità sia per quanto riguarda i veicoli sia per le barche”. sostiene Michele Solari, responsabile commerciale di Barchelettriche Srl. “Oggi la mobilità inizia a essere percepita come un servizio e lo sarà sempre di più per il futuro. E questa esigenza la iniziamo a vedere anche nella nautica, dove ci saranno meno barche di proprietà e più barche da condividere per turisti e cittadini. Grazie al Gruppo Koelliker possiamo soddisfare questa esigenza attraverso la proposta di veicoli elettrici e barche elettriche più adatti alle diverse esigenze delle attività economiche. Il parco veicoli distribuiti dal Gruppo Koelliker ci permette di proporre soluzioni diverse, anche nell’ambito della micro-mobilità e in quello dei veicoli aziendali”.

“La sostenibilità fa parte del DNA Koelliker ed è alla base della nostra strategia di distribuzione di soluzioni di mobilità e dei nostri obiettivi” ha dichiarato Luciano Iengo, Chief Marketing Officer di Koelliker. “Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione che ci permette non solo di essere al fianco delle strutture ricettive con i nostri veicoli aziendali ma di proporre per i loro ospiti due soluzioni di micro-mobilità come Microlino, la microcar 100% elettrica e made in Italy, e il Koelliker e-scooter, che ben si prestano ad essere protagonisti di una mobilità sempre più green e smart”.

Gruppo Koelliker Gruppo Koelliker, pioniere in Italia nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibili ed intelligenti, offre all’utenza privata e professionale consulenza, prodotti e servizi estesi in linea con le diverse esigenze per guidarli verso una scelta consapevole e sostenibile in termini economici ed ambientali. Innovazione, qualità e sicurezza sono i valori che guidano da sempre il Gruppo che, nato nel 1936, vanta una solida tradizione nell’importazione e vendita di automobili di marchi di successo, tra cui la giapponese Mitsubishi Motors e lacoreana KGM (ex SsangYong), testimoniata dagli oltre 2.000.000 di veicoli commercializzati. La lunga esperienza di Koelliker si unisce oggi alla capacità di portare una nuova mobilità attraverso la selezione di marchi full-electric tra cui Aiways, Maxus, B-On, Evum Motors e Wuzheng di cui supporta lo sviluppo commerciale e con cui desidera accompagnare gli automobilisti nella transizione elettrica, facendo leva sulle competenze di oltre 300 professionisti e di una rete di dealer che operano a livello locale, oltre che di una divisione Fleet & Business che si occupa della vendita e della creazione di allestimenti specifici per Ministeri, Enti pubblici, Aziende e Grandi Gruppi Industriali.

Koeliker è anche importatore esclusivo in Italia della microcar 100% elettrica, 100% made in Italy: Microlino. All’interno del Gruppo è presente, infine, Autotrade & Logistics, società con sede a Livorno, operante da oltre 15 anni nel settore della Logistica Automotive, provvista di oltre

700.000 mq di siti specializzati per la gestione delle vetture, è in grado di fornire un innovativo sistema logistico a supporto dell’evoluzione delle case automobilistiche, delle società di noleggio e dei concessionari grazie a un servizio integrato e personalizzato.

www.koelliker.it Barchelettriche Srl Barchelettriche Srl è leader italiano nella mobilità elettrica sull’acqua grazie alla fornitura delle proprie imbarcazioni e di imbarcazioni di altri cantieri, accuratamente elettrificate da BE, nei confronti delle Aree Marine Protette italiane e verso gli operatori economici che lavorano sui nostri laghi, sui nostri fiumi e sul mare. Con i modelli Best 6.0 accessibile anche a chi ha disabilità motorie, Pontoon Boat da 5 a 8,5 metri per le gite turistiche per lo snorkeling o i percorsi nei fiumi e nei laghi, con la Breeze 820 per i diving e le Aree Marine Protette e con l’introduzione dei nuovi modelli come il gommone elettrico Stream da pleasure o da lavoro ed il tipico gozzo ligure a propulsione elettrica, Barchelettriche è convinta di poter soddisfare qualsiasi richiesta di natante elettrico o natante da elettrificare.