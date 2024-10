JUNA e Gruber Logistics raggiungono un accordo sull'uso di e-truck

Il modello di business di JUNA prevede l'offerta di camion elettrici come soluzioni chiavi in mano, comprensive di tutti i servizi, come riparazione, manutenzione, assicurazione o supporto all'elettrificazione. Il modello "e-truck-as-a-service", in cui il camion elettrico viene utilizzato senza dover essere acquistato direttamente, abbassa notevolmente la soglia di accesso all'uso degli e-truck per le aziende di logistica nel trasporto di merci pesanti.

Attualmente, i costi più elevati delle tecnologie a zero emissioni per le aziende di logistica richiedono una strategia a lungo termine, come accordi di trasporto della durata fino a cinque anni, che raramente vengono accettati dai clienti. Alla fine, questa situazione ritarda o impedisce gli investimenti in soluzioni a zero emissioni nel settore del trasporto pesante. Il servizio di JUNA rende questo rischio per le aziende di logistica più gestibile e pianificabile. Per questo motivo anche Gruber Logistics ne fa uso.

Stefan Knapp, Executive Director della flotta di Gruber Logistics, vede positivamente la nuova cooperazione con JUNA: "Parte della strategia di sostenibilità di Gruber Logistics è essere costantemente aperti a nuove soluzioni per la decarbonizzazione del trasporto di merci pesanti. Grazie al modello flessibile di e-truck di JUNA, possiamo offrire rapidamente ai nostri clienti interessati una soluzione per ridurre le emissioni direttamente nella catena di approvvigionamento. Oltre all'opzione di implementazione rapida rispetto all'acquisto di un e-truck, anche il modello di prezzo flessibile rappresenta un vantaggio per noi."

Matteo Oberto, Amministratore Delegato di JUNA, ha dichiarato: "L'elettrificazione del trasporto pesante sta avvenendo ora. Tuttavia, sia le aziende di trasporto che i committenti hanno bisogno di supporto per effettuare con successo la transizione verso soluzioni a zero emissioni. Attraverso il nostro modello di e-truck-as-a-service, abbattiamo le barriere all'adozione dei veicoli elettrici. Siamo particolarmente colpiti dall'impegno di Gruber Logistics per la sostenibilità e siamo entusiasti di supportare i loro sforzi in corso per portare i benefici degli e-truck ai loro clienti."

A causa di un aumento della domanda a breve termine di veicoli elettrici a batteria, la soluzione si è rivelata un complemento perfetto alla strategia regolare di approvvigionamento della flotta di Gruber, e l'offerta di e-truck di JUNA è già in uso sulle strade per i clienti di Gruber Logistics. In particolare, si tratta di trasporti per un cliente del settore FMCG, che a sua volta fornisce i propri clienti nella Germania occidentale con due e-truck da 40 tonnellate.